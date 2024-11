Británia a Moldavsko podpísali obranný pakt proti ruskej agresii

Londýn 20. novembra (TASR) - Británia a Moldavsko v stredu začali nové partnerstvo v oblasti obrany a bezpečnosti v súvislosti s hrozbami zo strany Ruska, oznámila vláda Spojeného kráľovstva. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry AFP.



Táto iniciatíva bola zverejnená počas návštevy britského ministra zahraničných vecí Davida Lammyho v moldavskom hlavnom meste Kišiňov.



Rezort diplomacie Spojeného kráľovstva uviedol, že cieľom predmetného paktu je "nadviazať na rozsiahlu spoluprácu medzi oboma krajinami a posilniť odolnosť Moldavska voči vonkajším hrozbám".



"Moldavsko je pre Spojené kráľovstvo dôležitým bezpečnostným partnerom, a preto v záujme posilnenia jeho odolnosti voči ruskej agresii a zachovania bezpečnosti britských ulíc prehlbujem spoluprácu v oblasti boja proti nelegálnej migrácii a začínam nové obranné a bezpečnostné partnerstvo," vyhlásil Lammy.



Moldavsko hľadí na východ s obavami od februára 2022, keď ruské vojská vpadli na územie Ukrajiny, pripomenula AFP.



Vojna prinútila milióny ukrajinských civilistov utiecť zo svojich domovov - vrátane desaťtisícov do Moldavska - v súčasnosti v tejto krajine žije viac ako 50.000 ukrajinských detí, uvádza sa vo vyhlásení Spojeného kráľovstva.



Proeurópska moldavská prezidentka Maia Sanduová začiatkom novembra opätovne zvíťazila vo voľbách, ktoré boli poznačené napätím a obvineniami zo zasahovania zo strany Ruska. Stalo sa tak len dva týždne po referende, v ktorom sa Moldavci tesným rozdielom hlasov vyslovili za vstup do EÚ.



Obe hlasovania však obnažili rozpory v tejto bývalej sovietskej republike, konštatuje AFP. Veľká diaspóra a obyvatelia hlavného mesta sú väčšinou za vstup do EÚ, zatiaľ čo vidiecke oblasti a proruské separatistické regióny Podnestersko a Gagauzsko sú proti.