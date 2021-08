Británia a Nemecko chcú spoločný prístup krajín G7 k afganskej vláde

Londýn 28. augusta (TASR) - Britský premiér Boris Johnson v sobotu telefonoval s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou, s ktorou hovoril o situácii v Afganistane. Lídri oboch krajín sa zhodli na tom, že krajiny G7 musia zjednotiť svoj prístup k budúcej afganskej vláde, informovala agentúra Reuters.



"Premiér a kancelárka sa rozhodli, že spolu s ostatnými krajinami skupiny G7, budú pracovať na vytvorení plánu na to, ako sa vyporiadajú s akoukoľvek novou vládou v Afganistane," píše sa vo vyhlásení britskej vlády.



Johnson však počas rozhovoru zdôraznil, že akékoľvek uznanie vlády Talibanu "musí byť podmienené tým, že hnutie umožní bezpečne opustiť krajinu tým, ktorí si želajú odísť, a bude rešpektovať ľudské práva".



Obaja lídri sa okrem toho zhodli na tom, že "je potrebné Afganistanu poskytnúť medzinárodnú pomoc, inak v krajine vypukne humanitárna kríza".



Afganské militantné hnutie Taliban obsadilo 15. augusta hlavné mesto Kábul a prevzalo moc v Afganistane. Desaťtisíce ľudí sa odvtedy snažia dostať z tejto stredoázijskej krajiny do zahraničia.



Vo štvrtok však v blízkosti afganského letiska došlo k samovražednému bombovému útoku, ktorý usmrtil 13 amerických vojakov a zranil ďalších 18. Presný počet zabitých Afgancov ešte nie je známy.



Podľa britskej stanice BBC zahynulo pri útoku najmenej 90 ľudí a ďalších 150 bolo zranených. Panarabská stanica al-Džazíra však píše o najmenej 110 obetiach. Americká stanica CBS informovala o najmenej 170 zabitých. Afganské hnutie Taliban uviedlo, že pri útoku zomrelo najmenej 28 jeho členov.



Pôvodné správy hovorili o dvoch bombových útokoch. Podľa piatkového vyhlásenia Pentagónu však pred bránou letiska došlo len k jednej explózii, ktorú vykonal samovražedný atentátnik.



Mnohé krajiny ako napríklad Taliansko či Británia už medzičasom ukončili svoje evakuačné operácie v predstihu pred 31. augustom, ktorý americký prezident Joe Biden určil ako konečný dátum odchodu amerických vojakov z Afganistanu. Do celkového ukončenia evakuácie tak ostáva už len pár dní.