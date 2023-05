Británia a Nemecko: O stíhačkách F-16 pre Ukrajinu musia rozhodnúť USA

Berlín 17. mája (TASR) - Akékoľvek rozhodnutie ohľadom dodávok stíhačiek F-16 Ukrajine bude závisieť od Spojených štátov. Povedal to v stredu v Berlíne britský minister obrany Ben Wallace po stretnutí so svojím nemeckým rezortným partnerom Borisom Pistoriusom. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Hoci Británia a Holandsko v utorok večer na summite Rady Európy (RE) na Islande ohlásili zámer vybudovať medzinárodnú koalíciu, ktorej cieľom bude pomôcť Ukrajine získať stíhačky F-16, "záleží na Bielom dome..., aby rozhodol, či budú môcť byť stíhačky F-16 doručené" ukrajinským silám, povedal Pistorius.



Wallace na tlačovej konferencii poukázal na to, že Spojené kráľovstvo nedisponuje nijakými stíhačkami F-16 a zdôraznil tiež, že neplánuje Kyjevu poslať žiadne zo svojich stíhacích lietadiel Typhoon. "Čím môžeme prispieť, je výcvik a podpora a to zopakujem, s obmedzeniami, pretože nemáme pilotov F-16," podotkol.



Dodal však, že Londýn môže napriek tomu umožniť iným krajinám, aby Ukrajine dodali stíhačky či iné vojenské vybavenie. "Ak sa na nás obráti akákoľvek krajina a povie, že chceme dať tanky Ukrajine... pomôžeme s týmto procesom," uviedol.



Pistorius uviedol, že ani Nemecko nemôže v možnej medzinárodnej koalícii "zohrávať aktívnu rolu", pretože nemá "kapacity na výcvik, súvisiace spôsobilosti ani lietadlá". Nemecký kancelár Olaf Scholz vyjadril v tejto otázke tiež zdržanlivý postoj. Berlín podľa jeho slov nemá v pláne prispieť do dodávok lietadiel F-16 Ukrajine.



Holandský minister zahraničných vecí Wopke Hoekstra v stredu uviedol, že zatiaľ nenastal pokrok, čo sa týka medzinárodných rozhovorov o vytvorení spomínanej koalície. "Dosiaľ sme nedosiahli riešenie," citoval jeho slová denník The Guardian.