Británia a Nemecko podpísali obranný pakt proti ruskej agresii

Londýn 23. októbra (TASR) - Nemecké vojenské lietadlá zamerané na vyhľadávanie ponoriek budú dohliadať na severný Atlantický oceán zo základne v Škótsku. Vyplýva to z nového obranného paktu, ktorý uzavrelo Nemecko s Britániou v stredu v Londýne pre rastúcu hrozbu zo strany Ruska. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Predstavitelia oboch krajín uvádzajú, že ide o prvý takýto obranný pakt uzavretý medzi dvomi členmi NATO s cieľom posilniť európsku bezpečnosť proti rastúcej ruskej agresii. Dohoda zároveň prichádza v čase, keď sa vojna na Ukrajine zintenzívňuje a Kyjev i jeho spojenci sa obávajú výsledku novembrových prezidentských volieb v USA.



"V nebezpečnejšom svete sú spojenci našou strategickou silou a my musíme spoločne urobiť viac," ozrejmil britský minister obrany John Healey na tlačovej konferencii s nemeckým rezortným partnerom Borisom Pistoriusom v Londýne.



Podľa dohody podpísanej ministrami by mali nemecké lietadlá zamerané na protiponorkový boj "pravidelne" lietať zo škótskej vojenskej základne a hliadkovať v severnom Atlantickom oceáne. Spojenci budú užšie spolupracovať aj pri ochrane dôležitých podmorských káblov v Severnom mori.



Nemecko a Británia tiež uvádzajú, že budú spolupracovať na vývoji zbraní dlhého doletu, ktoré sa dostanú ďalej ako britské rakety typu Storm Shadow. Podľa agentúry AP sa zároveň očakáva, že nemecká spoločnosť Rheinmetall otvorí továreň na výrobu hlavní delostreleckých zbraní z britskej ocele a že krajiny budú zrejme spolupracovať aj pri výrobe dronov.



Predstavitelia Berlína a Londýna zdôraznili, že ich jednotky pôsobiace v rámci NATO v Estónsku a Litve budú na základe paktu spoločne cvičiť a užšie spolupracovať. Zabezpečí sa tým "silná pozemná ochrana na východnom krídle Aliancie, ktorá poslúži ako odstrašujúci prostriedok", no v prípade potreby budú aj bojovať, píše AP.



"Bezpečnosť v Európe nesmieme považovať za samozrejmosť," povedal Pistorius. "Rusko vedie vojnu proti Ukrajine, výrazne zvyšuje výrobu zbraní a opakovane podniká hybridné útoky na našich partnerov vo východnej Európe," zdôraznil minister a dodal, že spojenci NATO si to uvedomujú a sú odhodlaní zlepšiť svoj obranný potenciál.