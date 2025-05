Británia a Nemecko spoločne vyvinú zbraň s dosahom 2000 kilometrov

Berlín 15. mája (TASR) — Nemecko a Veľká Británia chcú spoločne vyvinúť presnú zbraň s dlhým dosahom a vyzývajú spojencov, aby sa k nim pripojili. Oznámil to vo štvrtok v Berlíne nemecký minister obrany Boris Pistorius na stretnutí so svojím britským kolegom Johnom Healeym, zameranom na implementáciu tzv. Dohody z Trinity House, bilaterálnej dohody o vojenskej spolupráci medzi Nemeckom a Britániou podpísanej vlani v októbri. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru DPA.



„Konkrétne to znamená, že sme začali vyvíjať zbraňové systémy s dosahom viac ako 2000 kilometrov,“ povedal Pistorius. Súčasná situácia vo svete podľa neho jednoznačne ukazuje, že je potrebné preklenúť všetky medzery v obranných schopnostiach, a to čo najrýchlejšie.



Vývojom presnej zbrane s dlhým dosahom prevzali obe krajiny vedúcu úlohu v európskom projekte ELSA (European Long-Range Strike Approach) zameranom na schopnosť zničiť vojenské zariadenia alebo dôležitú infraštruktúru potenciálneho nepriateľa aj v hĺbke jeho územia, konštatovala DPA.



O vývoji novej zbrane v spolupráci s Nemeckom informoval Healey už pred svojou cestou do Nemecka, neuviedol však podrobnosti o časovom harmonograme ani rozpočte projektu. S Pistoriusom diskutoval aj o spoločnom obstarávaní torpéd Sting Ray pre námorné hliadkové a prieskumné lietadlá P-8 Poseidon a nákupe pontónových mostov pre nemecké ozbrojené sily vyrobených v Británii.