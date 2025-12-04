< sekcia Zahraničie
Británia a Nórsko budú mať spoločnú flotilu protiponorkových fregát
Autor TASR
Londýn 4. decembra (TASR) — Ministri obrany Veľkej Británie a Nórska podpísali vo štvrtok v Londýne tzv. Dohodu z Lunna House o vytvorení spoločnej flotily najmenej 13 protiponorkových fregát, ktorej cieľom je posilniť ochranu kľúčových námorných oblastí pred potenciálnymi útokmi ruských síl. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru DPA.
„Ak bude naša kritická infraštruktúra a naše vody ohrozené, zasiahneme,“ povedal britský minister obrany John Healey.
Dohoda, pomenovaná podľa budovy zo 17. storočia na Shetlandských ostrovoch, kde sa počas druhej svetovej vojny nachádzalo veliteľstvo nórskeho odboja, umožní britskému Kráľovskému námorníctvu a Nórskemu kráľovskému námorníctvu prevádzkovať flotilu britských protiponorkových fregát typu Glasgow 26. Britská vláda predtým podpísala s firmou BAE Systems dohodu v hodnote desať miliárd libier na dodávku piatich takýchto plavidiel pre Nórsko.
Lode flotily budú sledovať pohyby plavidiel ruského námorníctva vo vodách medzi Grónskom, Islandom a Spojeným kráľovstvom a chrániť podmorské káble a potrubia vedúce do Británie.
Dohoda tiež počíta s výcvikom britských vojakov v Nórsku, výmenou vojenských technológií a spoločnými cvičeniami.
Súčasťou dohody je aj vývoj a nasadenie autonómnych systémov a dronov. Obe krajiny majú v úmysle využiť skúsenosti získané zo spolupráce pri monitorovanie aktivít v severnom Atlantiku pomocou dronov.
