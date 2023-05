Británia a Nórsko podpísali dohodu o bezpečnostnom partnerstve

Londýn/Oslo 18. mája (TASR) - Británia a Nórsko vo štvrtok podpísali dohodu o partnerstve v oblasti bezpečnosti. Zameraná má byť na ochranu energetickej infraštruktúry a podmorské hrozby. Zahŕňať má detekciu ponoriek, ale aj mín. Ako napísali vo štvrtok agentúry PA Media a DPA, deje sa tak v kontexte vlaňajších dosiaľ neobjasnených výbuchov na plynovode Nord Stream. Informuje o tom TASR.



Britský minister obrany Ben Wallace a jeho nórsky rezortný partner Björn Arild Gram podpísali dohodu počas návštevy námorného operačného strediska na vojenskej základni v anglickom Northwoode.



Británia a Nórsko už posilnili spoločné námorné hliadky vo svojich priľahlých oblastiach po tom, čo vlani v septembri došlo k výbuchom na podmorskom plynovode Nord Stream, pripomína DPA. Doteraz nevysvetlené výbuchy zasiahli 26. septembra tri z celkovo štyroch potrubí plynovodov Nord Stream 1 a Nord Stream 2, určených na prepravu plynu z Ruska do Nemecka a ďalej do Európy.



Plynovodom Nord Stream 1 vtedy plyn neprúdil, čo Rusko odôvodňovalo nevyhnutnou údržbou. Nord Stream 2 bol síce dokončený, ale v dôsledku vojny na Ukrajine a protiruských sankcií ho ani neuviedli do prevádzky.



Rezort obrany v Londýne uviedol, že nová dohoda medzi Britániou a Nórskom podporí rozvoj kapacít na ochranu spoločných záujmov v Severnom mori a zefektívni tiež proces, aby sa k tejto iniciatíve mohli pridať aj ďalší spojenci.



Podľa Grama je dôležité, aby demokratické štáty držali spolu v čase zvýšeného tlaku na medzinárodný poriadok založený na pravidlách. "Sabotáž na plynovodoch Nord Stream z vlaňajška je konkrétnou pripomienkou toho, o čo tu ide," poznamenal.