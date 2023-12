Británia a Rwanda podpísali dohodu v súvislosti so žiadateľmi o azyl

Londýn 5. decembra (TASR) - Britský minister vnútra James Cleverly v utorok podpísal s Rwandou novú dohodu, na základe ktorej bude táto východoafrická krajina prijímať migrantov žiadajúcich o azyl v Spojenom kráľovstve. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Podrobnosti zmluvy zatiaľ nezverejnili. Objavili sa však špekulácie, že Rwanda žiada ďalšie peniaze. Pôvodne mala dostať od Londýna príspevok zhruba 140 miliónov eur za prijatie azylantov.



Na základe dohody každému migrantovi poslanému do Rwandy udelia povolenie na trvalý pobyt, aj keď jeho žiadosť o azyl nebude úspešná, informoval denník Financial Times (FT) s odvolaním sa na tri zdroje. Podľa FT vznikne nezávislý súdny orgán, ktorý bude posudzovať zamietnuté žiadosti o azyl.



Cleverly na tlačovej konferencii s rwandským ministrom zahraničných vecí Vincentom Birutom v hlavnom meste Rwandy Kigali uviedol, že zmluva "vyriešila" problémy vznesené najvyšším súdom.



Britský najvyšší súd v novembri rozhodol, že plán vlády posielať niektorých žiadateľov o azyl do Rwandy je nezákonný. Podľa súdu by im hrozilo vo Rwande zlé zaobchádzanie a mohli by ich poslať späť do krajín pôvodu.



Spojené kráľovstvo a Rwanda sa v apríli 2022 dohodli, že časť ilegálnych migrantov pošlú z Británie do Rwandy, kde budú spracúvať ich žiadosti o azyl. Úspešní žiadatelia o azyl by však zostali vo Rwande a nevracali by sa do Británie.



Prvý plánovaný deportačný let zablokovalo pred rokom rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP). Deportácie zastavil až do ukončenia súdneho konania v Británii.