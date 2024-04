Británia a Španielsko výrazne pokročili v rokovaniach o Gibraltári

Madrid 12. apríla (TASR) - Nové kolo rokovaní o štatúte sporného Gibraltáru označili šéfovia španielskej a britskej diplomacie José Manuel Albares a David Cameron po piatkovom stretnutí v Bruseli za produktívne. Podľa nich bol dosiahnutý významný pokrok. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Na schôdzke sa zúčastnili aj podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič a šéf gibraltárskej vlády Fabian Picardo. Išlo o prvé stretnutie v takomto formáte. Cieľom týchto rokovaní je dosiahnuť dohodu, ktorá umožní voľný pohyb tovaru a osôb medzi Gibraltárom a Španielskom.



"Diskusie sa uskutočnili v konštruktívnej atmosfére a dosiahol sa v nich významný pokrok. Boli dohodnuté všeobecné politické línie, a to aj v oblasti letísk, tovaru a mobility," uviedli zúčastnené strany v spoločnom vyhlásení.



Rokovania budú ďalej pokračovať v najbližších týždňoch, aby sa uzavrela konečná dohoda medzi Britániou a Európskou úniou. AP dodáva, že dosiaľ prebehlo celkovo 19 kôl rokovaní.



Picardo novinárom povedal, že "sme na dosah ruky, vlastne by som povedal na dosah bozku" od dosiahnutia dohody. Podľa Albaresa je cieľom "uzavrieť dohodu čo najrýchlejšie".



Británia získala strategické územie Gibraltáru na základe Utrechtskej zmluvy z roku 1713 a so Španielskom vedie dlhodobý spor o kontrolu nad ním. V roku 2020 dosiahli po vystúpení Británie z Európskej únie predbežnú dohodu o voľnom prístupe tovaru a osôb. Nedošlo však k žiadnej konečnej dohode.



Španielsko a Európska únia v roku 2022 navrhli vytvorenie "zóny spoločnej prosperity" s Britániou pre Gibraltár, kam denne chodia do práce tisíce Španielov. To by však znamenalo, že Španielsko prevezme kontrolu nad vonkajšími hranicami Gibraltáru, aby mohlo kontrolovať prístup do schengenskej bezvízovej zóny.



Madrid trvá na tom, že hoci je pripravený uzavrieť s Britániou dohodu o voľnom prístupe, nevzdáva sa svojej požiadavky získať späť zvrchovanosť nad strategickým miestom na južnom cípe Pyrenejského polostrova.



Európska únia a Británia vlani podpísali takzvaný Windsorský rámec, ktorý má v pobrexitovom usporiadaní uľahčiť tok tovaru medzi Severným Írskom a Veľkou Britániou. Gibraltár tak zostáva posledným britským územím, ktorého budúce vzťahy s EÚ zatiaľ nie sú definované dohodou.