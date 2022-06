Británia a Turecko žiadajú rýchle riešenie obilnej krízy

Istanbul 23. júna (TASR) - Šéfovia diplomacií Británie a Turecka vyzvali vo štvrtok na urgentné riešenie krízy vyvolanej zablokovaním vývozu obilia z Ukrajiny v dôsledku ruskej invázie. Ak sa krízu nepodarí vyriešiť v priebehu najbližších týždňov, môže to mať podľa nich "zničujúce dôsledky". TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Táto obilná kríza je naliehavá a musí byť vyriešená v priebehu nasledujúceho mesiaca. V opačnom prípade môže mať zničujúce následky," povedala britská ministerka zahraničných vecí Lizz Trussová v Ankare na spoločnej tlačovej konferencii s tureckým rezortným partnerom Mevlütom Čavušoglom.



Trussová ďalej vyhlásila, že putinovské Rusko v kontexte súčasnej vojny na Ukrajine využíva hlad a potravinovú bezpečnosť ako zbraň. Británia a Turecko budú podľa nej úzko spolupracovať, aby našli spôsoby, ako "dostať obilie z Ukrajiny".



Podľa Čavušogla je v tomto smere potrebné konať čo najrýchlejšie, ale hľadanie riešenia podľa neho stále komplikujú viaceré otázky bezpečnostného charakteru.



Ankara podporuje plán OSN, ktorý počíta so zriadením bezpečného koridoru na vývoz ukrajinského obilia cez Čierne more. V tureckom Istanbule by podľa plánu malo vzniknúť kontrolné centrum, ktoré by monitorovalo pohyb plavidiel cez Bosporskú úžinu.



Podľa správ diplomatov by sa mal do riešenia obilnej krízy zapojiť osobne aj generálny tajomník OSN António Guterres, ktorý by sa mal na budúci týždeň v Turecku stretnúť s predstaviteľmi Ruska a Ukrajiny.



Turecko podľa AFP stojí na čele snáh o obnovenie vývozu obilia z ukrajinských čiernomorských prístavov, ktorý sa zastavil v dôsledku ruského vpádu na Ukrajinu. Obilie nie je možné vyvážať, keďže ukrajinské prístavy sú pre obavy z ruských útokov zamínované a súčasne blokované ruskými námornými silami.



V tejto situácii uviazli v čiernomorských prístavoch, ktoré ovláda Ukrajina, aj v ukrajinských prístavoch okupovaných Ruskom milióny ton pšenice a ďalších obilnín. Od ich dodávok sú pritom závislé viaceré krajiny tretieho sveta. Zastavenie vývozu ukrajinského obilia prispelo k zvyšovaniu cien potravín i rastu globálnej inflácie.