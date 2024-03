Británia a USA sa boja obmedzovania slobôd v Hongkongu

Londýn/Washington 19. marca (TASR) - Vláda Spojeného kráľovstva v utorok kritizovala prijatie nového zákona o národnej bezpečnosti hongkonským parlamentom. Znepokojenie v súvislosti s prijatím tohto zákona v utorok vyjadrili aj Spojené štáty.



Britský minister zahraničných vecí David Cameron podľa agentúry AFP poukázal na to, že nový zákon, ktorý okrem iného ukladá doživotné väzenie za zločiny súvisiace s vlastizradou a vzburou, bol prijatý v zrýchlenom konaní.



Cameron vo svojom vyhlásení dodal, že definície národnej bezpečnosti a vonkajšieho zasahovania sťažia situáciu tým, ktorí v Hongkongu žijú, pracujú a podnikajú. Neposkytuje ani istotu pre medzinárodné organizácie, vrátane diplomatických misií, ktoré tam pôsobia. Šéf britskej diplomacie doplnil, že zákonom sa upevní "kultúra autocenzúry, ktorá v súčasnosti dominuje v sociálnom a politickom prostredí Hongkongu, a umožní pokračujúcu eróziu slobody prejavu, slobody zhromažďovania a médií".



AFP pripomenula, že Británia a Čína podpísali v roku 1984 medzinárodne záväznú dohodu o tom, že Čína bude po odovzdaní moci v roku 1997 spravovať Hongkong podľa zásady jedna krajina/dva systémy.



Cameron teraz tvrdí, že novoprijatý zákon podkopáva spomínanú čínsko-britskú spoločnú deklaráciu. Apeloval preto na Čínu, aby rešpektovala a chránila vysoký stupeň autonómie Hongkongu a stav právneho štátu.



Británia ako bývalá koloniálna veľmoc v Hongkongu je v posledných rokoch čoraz kritickejšia voči autokratickým krokom Číny, jej snahám o potláčanie disentu i ľudských práv, a to v Hongkongu i v pevninskej Číne.



Hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Vedant Patel v reakcii na zákon schválený parlamentom v Hongkongu tlmočil obavy Spojených štátov, že takto koncipovaná legislatíva má "potenciál urýchliť uzatváranie kedysi otvorenej spoločnosti v Hongkongu".



Nový zákon prijatý v utorok hongkonským parlamentom definuje tresty za trestné činy rozdelené do piatich kategórií: zrada, vzbura, odcudzenie štátnych tajomstiev a špionáž, sabotáž s ohrozením národnej bezpečnosti a vonkajšie zasahovanie. Za krádež štátnych tajomstiev hrozí až 20 rokov vo väzení a za trestné činy spojené s velezradou a vzburou doživotie.



Správca Hongkongu John Lee označil dnešok za historický deň pre Hongkong a dodal, že zákon začne platiť 23. marca. Bude fungovať popri zákone o národnej bezpečnosti, ktorý Peking v Hongkongu zaviedol v júni 2020, čím reagoval na tamojšie masové prodemokratické protesty.