Británia a USA sankcionovali ďalších členov ruskej hackerskej skupiny

Washington 7. septembra (TASR) - Spojené štáty a Británia uvalili vo štvrtok sankcie na ďalších 11 členov ruskej hackerskej skupiny Trickbot, pričom USA zároveň obvinili deväť ďalších osôb z napojenia na machinácie tejto skupiny so škodlivými softvérmi typu malware či ransomware. Oznámilo to americké ministerstvo financií, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Obe zmienené krajiny uvalili sankcie na siedmich vedúcich členov hackerskej skupiny Trickbot už vo februári. Tvrdili pritom, že skupina sa počas pandémie koronavírusu nabúrala do informačných systémov nemocníc, ako aj úradov americkej vlády či viacerých amerických firiem, a to s cieľom peňažného zisku.



Americké ministerstvo financií teraz uviedlo, že najnovšie sankcie sa zameriavajú na "kľúčových aktérov" v manažmente a obstarávaní pre skupinu Trickbot, pričom zmienilo väzby tohto hackerského gangu na ruské tajné služby.



Takéto sankčné opatrenia majú prevažne symbolický význam, keďže na samotné Rusko sa už aj tak vzťahujú prísne sankcie, pričom kyberzločinci z tejto krajiny sa zvyčajne Spojeným štátom či Británii aj tak vyhýbajú, približuje Reuters. Hackerom však podľa citovaných amerických predstaviteľov môžu sťažiť pranie špinavých peňazí.