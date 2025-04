Británia a USA uskutočnili spoločné nálety na pozície húsíov v Jemene

Londýn 30. apríla (TASR) - Britské ministerstvo obrany v stredu oznámilo, že Británia spoločne so Spojenými štátmi podnikla letecké útoky v Jemene na budovy využívané povstalcami húsíami. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Tento krok bol v súlade s dlhodobou politikou britskej vlády po tom, čo húsíovia v novembri 2023 začali svoju kampaň útokov, ktorou ohrozujú slobodu plavby v Červenom mori, útočia na medzinárodné lode a zabíjajú nevinných obchodných námorníkov,“ uviedol britský rezort obrany.



K útoku proti vojenskému cieľu húsíov podľa vyhlásenia britského ministerstva zverejneného na jeho internetovej stránke došlo v utorok po zotmení, keď bolo menej pravdepodobné, že sa v zasiahnutej oblasti budú nachádzať civilisti.



Jemenskí povstalci využívali budovy nachádzajúce sa približne 25 kilometrov južne od jemenského hlavného mesta Saná na výrobu dronov, ktoré používali pri útokoch na lode v Červenom mori a Adenskom zálive.



AFP pripomína, že Británia sa zúčastňuje na spoločných leteckých útokoch proti húsíom pod vedením Spojených štátov od začiatku roka 2024.



Iránom podporovaní húsíovia, ktorí ovládajú veľkú časť Jemenu, počas vojny v Pásme Gazy vypustili na plavidlá spojené s Izraelom v Červenom mori desiatky dronov a rakiet, čím narušili svetové námorné trasy. Podľa ich vyjadrení útoky boli prejavom solidarity s Palestínčanmi v Gaze. Niekoľkokrát vypustili drony a rakety aj priamo na Izrael. Väčšinu z nich zostrelila tamojšia protivzdušná obrana. S útokmi povstalci prestali po tom, čo 19. januára vstúpilo do platnosti prímerie medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy.



Jemenskí povstalci však obnovili útoky po tom, čo Izrael zastavil prísun pomoci do vojnou zničeného Pásma Gazy a následne po takmer dvoch mesiacoch prímeria tiež obnovil boje.



Americké námorníctvo útočí na pozície húsíov v Jemene takmer denne od polovice marca s cieľom zastaviť útoky povstalcov na lode v Červenom mori. Americký prezident Donald Trump povedal, že vojenská operácia proti nim bude pokračovať, kým budú hrozbou pre lodnú dopravu. Pentagón v utorok oznámil, že USA od polovice marca zasiahli viac ako 1000 cieľov v Jemene a zabili stovky húsíov vrátane členov ich vedenia.