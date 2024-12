Británia a USA uvalili na Rusko sankcie pre nelegálny obchod so zlatom

Londýn/Washington 9. decembra (TASR) - Spojené štáty a Británia v pondelok uvalili ďalšie sankcie na Rusko pre údajný nelegálny obchod so zlatom. Spojené kráľovstvo uviedlo, že ním ruský prezident Vladimir Putin financuje vojnu na Ukrajine a podporuje korupciu. TASR informuje na základe správy agentúry Reuters.



Britská vláda v dôsledku obvinení zmrazila aktíva piatich osôb. Štyri z nich boli podľa nej zapojené do pašovania zlata, zatiaľ čo jedna kúpila ruské zlato v hodnote okolo 300 miliónov eur a zabezpečila tak príjem ruskej vláde.



Britské ministerstvo zahraničných vecí v tejto súvislosti uviedlo, že nelegálny obchod so zlatom "podporuje korupciu, podkopáva právny štát a podporuje porušovanie ľudských práv týkajúcich sa napríklad detskej práce".



Ruské veľvyslanectvo v Londýne bezprostredne nereagovalo na žiadosť o vyjadrenie.



Británia spolu s ďalšími veľkými západnými štátmi zakázala dovoz nového ruského zlata po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022. Moskva si odvtedy našla na predaj svojho zlata iné trhy.



V spolupráci s USA Británia minulý týždeň oznámila, že sa im podarilo narušiť celosvetovú sieť na pranie špinavých peňazí a pašovanie zlata využívanú bohatými Rusmi na obchádzanie sankcií.



USA v pondelok uvalili sankcie na desiatky firiem a osôb, ktorí podľa nich boli zapojené do tejto siete sídliacej v Zimbabwe. Informovalo o tom ministerstvo financií Spojených štátov.



Sankcie sú zamerané na kenského obchodníka Kamlesha Pattniho, ktorý sa podľa amerického ministerstva priatelil s bývalým prezidentom Zimbabwe Robertom Mugabem a vykonával machinácie s predajom nerastných surovín. Pattniho sieť údajne zahŕňala subjekty v niekoľkých krajinách vrátane Spojených arabských emirátov, Singapuru a Kirgizska.