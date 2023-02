Británia a USA uvalili sankcie na ruskú hackerskú skupinu Trickbot

Washington 9. februára (TASR) - Spojené štáty a Británia v utorok oznámili uvalenie sankcií na ruskú hackerskú skupinu Trickbot napojenú na ruské tajné služby, ktorá sa počas pandémie koronavírusu nabúrala do informačných systémov nemocníc s cieľom peňažného zisku. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Americké ministerstvo financií uviedlo, že skupina Trickbot začala v roku 2014 svoju činnosť vykonávať mimo Moskvy, a to kybernetickými útokmi na obchodné subjekty a zločincov, pričom využívala vírus trójsky kôň, ktorý tiež pomenovala Trickbot.



Vírus Trickbot sa odvtedy dostal do miliónov počítačov na celom svete a stal sa účinným nástrojom na vydieranie obchodných subjektov, ktorým zablokoval prístup k vlastným údajom, kým nezaplatili požadovanú finančnú čiastku.



Británia a USA sankcie uvalili na siedmich členov hackerskej skupiny, ktorí sú podozriví z napojenia na ruské tajné služby.



Federálny súd v americkom štáte New Jersey zároveň znovuotvoril 11 rokov starý prípad vedúceho skupiny Vitalija Kovaleva. Obžaloba proti Kovalevovi, ktorá bola utajená od roku 2012, tvrdí, že vodca Trickbotu spolupracoval s Rusmi žijúcimi v USA, aby sa nezákonne zmocnil niekoľko desiatok tisíc dolárov zo súkromných bankových účtov v niekoľkých amerických bankách a peniaze následne previedol do zahraničia.



Britská vláda označila spoločné sankcie za "prvý krok v koordinovanej akcii proti medzinárodnej kybernetickej trestnej činnosti". Sankcionovaní jednotlivci budú mať v USA a Británii zmrazené všetky aktíva a britskí a americkí občania s nimi nebudú môcť uzatvárať nijaké obchody.