Aktivisti vyliali do jazierka na ambasáde USA v Londýne farbivo

Londýn 10. apríla (TASR) - Britská polícia vo štvrtok zatkla šiestich aktivistov Greenpeace vrátane jedného z jej riaditeľov pre Spojené kráľovstvo po tom, čo do jazierka na veľvyslanectve Spojených štátov v Londýne vyliali krvavo červené farbivo. Išlo o protest proti predaju amerických zbraní do Izraelu, TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Šéf britskej divízie Greenpeace Will McCallum sa s piatimi ďalšími aktivistami prezliekli za vodičov donáškovej služby a napriek prísnym bezpečnostným opatreniam na veľvyslanectve sa im podarilo do umelého jazierka vedľa ambasády vliať 300 litrov farbiva.



Polícia ich zadržala pre podozrenie zo sprisahania s cieľom spôsobiť škodu a hrozí im až 10 rokov väzenia.



Druhá výkonná riaditeľka britskej Greenpeace Areeba Hamidová uviedla, že použité farbivo je biologicky rozložiteľné a časom sa prirodzene z jazierka vytratí. „Spravili sme to, pretože americké zbrane pokračujú v podporovaní vojny, v ktorej na školy a nemocnice zhadzujú bomby, celé štvrte sú zničené na trosky a desaťtisíce palestínskych životov vyhladených,“ uviedla Hamidová vo vyhlásení.



Izraelská ofenzíva v Pásme Gazy sa začala po útoku militantného hnutia Hamas na juhu Izraela 7. októbra 2023. Palestínski ozbrojenci vtedy zabili približne 1200 ľudí a ďalších 251 uniesli. Podľa ministerstva zdravotníctva ovládaného Hamasom pri odvetných útokoch Izraela zahynulo vyše 50.000 Palestínčanov.