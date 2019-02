Aktivisti blokovali lietadlo s migrantmi, takmer dostali doživotie

Aktivistov ešte v decembri 2018 uznali za vinných v súvislosti s porušením zákona o bezpečnosti leteckej prevádzky.

Londýn 16. februára (TASR) - Odsúdeniu za prečin súvisiaci s terorizmom sa v stredu vyhla skupina 15 aktivistov, ktorí v marci 2017 zabránili na letisku Stansted v Anglicku odletu lietadla určeného na deportáciu migrantov. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Sudca Christopher Morgan pri oznamovaní stredajšieho verdiktu vyhlásil, že ak by protestujúci za sebou na letovej dráhe zanechali odpadky, mohlo to mať "katastrofické následky". Zároveň však dodal, že hoci by podobný delikt mal za normálnych okolností vyústiť do "nepodmienečného trestu odňatia slobody", u obvinených nebol preukázaný úmysel spôsobiť vážne škody.



Tri osoby boli nakoniec odsúdené na podmienečné odňatie slobody a vykonávanie verejnoprospešných prác. Zvyšných 12 aktivistov vyviazlo iba s odsúdením na verejnoprospešné práce.



Hrozba toho, že aktivisti môžu byť odsúdení za trestný čin súvisiaci s terorizmom, pri ktorom hrozí až doživotné odňatie slobody, vyvolala medzi zástancami protestnej akcie vlnu rozhorčenia.



Taktiež experti OSN pre otázky ľudských práv vyjadrili znepokojenie nad hrozbou podobného verdiktu za čin, ktorý označili za "využitie práva na nenásilný protest a slobodu prejavu".



Skupina aktivistov, ktorá si neskôr vyslúžila prezývku "standstedská pätnástka", sa stala známou po tom, ako v marci 2017 obkolesila a zablokovala lietadlo typu Boeing 767. To malo z Británie deportovať 60 ľudí pôvodom z Nigérie, Ghany a Sierry Leone.