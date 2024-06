Aktivisti posprejovali prehistorickú pamiatku Stonehenge

Londýn 19. júna (TASR) - Britská polícia v stredu zatkla dve osoby po tom, ako environmentálni aktivisti oranžovou farbou posprejovali Stonehenge, prehistorickú pamiatku v juhozápadnom Anglicku zapísanú na zozname Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AFP.



Protestná skupina Just Stop Oil uviedla, že dvojica jej aktivistov "vyzdobila Stonehenge oranžovou práškovou farbou", požadujúc, aby sa budúca vláda Spojeného kráľovstva právne zaviazala postupne ukončiť využívanie fosílnych palív do roku 2030.



Na zverejnených záberoch vidno, ako aktivisti v tričkách s nápisom "Just Stop Oil" sprejujú najmenej dva megalitické monumenty oranžovou látkou z malého kanistra.



Skupina na sociálnych sieťach uviedla, že použila "oranžovú kukuričnú múku" s tým, že ju "čoskoro zmyje dážď".



Polícia grófstva Wiltshire vo vyhlásení uviedla, že popoludní zatkla dve osoby po incidente v Stonehenge. "Policajti prišli na miesto činu a zatkli dve osoby podozrivé z poškodenia starobylej pamiatky," oznámila polícia.



"Naše vyšetrovanie pokračuje, pričom úzko spolupracujeme s (pamiatkarskou organizáciou) English Heritage," dodala polícia s odkazom na verejný orgán, ktorý sa stará o stovky historických miest v krajine vrátane Stonehenge.



Incident sa odohral uprostred kampane pred parlamentnými voľbami v Spojenom kráľovstve, ktoré sa uskutočnia 4. júla.



Protestnú akciu okamžite odsúdil britský premiér Rishi Sunak, ktorý ju označil za "hanebný čin vandalizmu na jednej z najstarších a najvýznamnejších pamiatok Spojeného kráľovstva a sveta".



"Organizácia Just Stop Oil by sa mala za svojich aktivistov hanbiť," dodal ministerský predseda.



Organizácia uviedla, že sa rozhodla uskutočniť akciu deň pred oslavou letného slnovratu, keď sa na mieste zhromažďujú davy ľudí, aby oslávili letný slnovrat na severnej pologuli.



Hovorca skupiny uviedol, že hoci labouristi - ktorých víťazstvo sa očakáva - prisľúbili, že nebudú vydávať žiadne nové licencie na ťažbu ropy a zemného plynu, "všetci vieme, že to nestačí".



"Musíme sa spojiť, aby sme bránili ľudstvo, inak riskujeme všetko. Preto Just Stop Oil požaduje, aby naša ďalšia vláda podpísala právne záväznú zmluvu o postupnom vyradení fosílnych palív do roku 2030," dodal hovorca.