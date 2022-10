Britskí aktivisti rozlievali mlieko, chcú podporu rastlinných výrobkov

Londýn/Edinburgh 17. októbra (TASR) - Skupina environmentálnych aktivistov vo viacerých supermarketoch na území Spojeného kráľovstva rozlievala mlieko a žiadala budúcnosť založenú na rastlinných potravinách. TASR správu prevzala z webovej stránky stanice Sky News a denníka The Herald.



Aktivisti z organizácie Animal Rebellion v sobotu takto protestovali v ôsmich supermarketoch v Londýne, Manchestri, Norwichi a v škótskej metropole Edinburgh.



Video zverejnené na sociálnej sieti zachytáva skupinu mladých ľudí, ako v supermarkete v Edinburghu vyberajú balenia mlieka z regálov a vylievajú ho na zem. Jeden z nich má transparent "Budúcnosť založená na rastlinách".



Animal Rebellion žiada britskú vládu, aby podporila poľnohospodárov pri postupnom prechode k rastlinným potravinám, píše Sky News. Podľa vyjadrení jednej z aktivistiek to bude prínosom pre poľnohospodárov i vidiecku krajinu. Skupina Animal Rebellion mliekarenský priemysel označila za "neuveriteľne deštruktívny voči životnému prostrediu", píše The Herald.