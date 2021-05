Aktivistka Black Lives Matter je po strelnom zranení v kritickom stave

Londýn 24. mája (TASR) - Aktivistka Sasha Johnsonová bojujúca voči systematickému rasizmu v Británii, je v nemocnici v kritickom stave po tom, čo v nedeľu na juhu Londýna utrpela strelné poranenie hlavy. Informovali o tom stanica Sky News a agentúra DPA.



Johnsonová patrila k organizátorom protestných "pochodov milióna ľudí", ktoré sa v Británii v lete 2020 konali z iniciatívy hnutia Black Lives Matter. V nedeľu ráno okolo 03:00 ju našli v londýnskom obvode Southwark so život ohrozujúcimi zraneniami.



Politická strana Preberáme iniciatívu (Taking The Initiative Party), ktorej súčasťou je i Johnsonová, na svojej stránke na Facebooku napísala: "S veľkým smútkom vás informujeme, že naša Sasha Johnsonová utrpela strelné poranenie hlavy. Sasha vždy aktívne bojovala za černochov a proti neprávostiam, ktoré obklopujú túto komunitu..."



Ako na sociálnej sieti Instagram dodali predstavitelia hnutia Preberáme iniciatívu, k útoku došlo "po viacnásobných hrozbách smrťou v dôsledku jej aktivizmu". Londýnska polícia však v pondelok ráno uviedla, že v ranom štádiu vyšetrovania zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by sa aktivistka bola stala terčom cieleného útoku alebo že by pred týmto incidentom bola dostávala nejaké závažné vyhrážky.



Detektívi špeciálnej jednotky londýnskej Metropolitnej polície "sledujú niekoľko hlavných línií vyšetrovania," uvádza sa v oficiálnom vyhlásení. Zatiaľ však neboli zatknuté žiadne podozrivé osoby. Predpokladá sa, že k streľbe došlo v okolí domu, v ktorej sa konal večierok, a na mieste bolo zrejme viacero osôb.



Polícia žiada očitých svedkov, ktorí majú akékoľvek informácie objasňujúce tento skutok, aby ich kontaktovali. "Špecializovaný tím detektívov neúnavne pracuje na identifikovaní osoby alebo osôb zodpovedných za túto streľbu. Darí sa mu zatiaľ dobre, avšak potrebuje pomoc verejnosti," uviedol hlavný komisár Jimi Tele.