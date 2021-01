Americká firma bude v Severnom Írsku vyrábať drony pre britskú armádu

Londýn 25. januára (TASR) - Britské ministerstvo obrany v pondelok oznámilo, že americkej spoločnosti Spirit AeroSystems udelilo zákazku vo výške 30 miliónov libier na výrobu bojových dronov v Severnom Írsku. Informovala o tom v pondelok agentúra DPA.



Spoločnosť Spirit AeroSystems postaví drony na svojej základni v Belfaste, kde bude za týmto účelom vytvorených 100 pracovných miest. Dohoda platí na tri roky.



Ministerstvo uviedlo, že pôjde všetko podľa plánu, drony by mohli byť nasadené do služby ešte do konca tohto desaťročia.



Bezpilotné bojové drony sú navrhnuté tak, aby vo vysokej rýchlosti sprevádzali stíhačky. Okrem rakiet sú vybavené technológiou určovania polohy a sledovania, ktorá umožňuje zamerať a zostreliť nepriateľské lietadlá, informovalo ministerstvo.



Správu o výrobe dronov spoločne s významnou investíciou na podporu miestnych pracovných miest privítal aj britský minister pre Severné Írsko Brandon Lewis.



Britská vláda vlani v novembri oznámila najväčšie zvýšenie vojenských výdavkov od studenej vojny s investíciou 1,5 miliardy libier do vojenského výskumu a vývoja.