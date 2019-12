Trump vyjadril spokojnosť s Johnsonovým víťazstvom, Mayová sa teší

Washington 13. decembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump reagoval v piatok na prvé odhady výsledkov predčasných parlamentných volieb v Británii, podľa ktorých jasne zvíťazila Konzervatívna strana premiéra Borisa Johnsona. Informovala o tom agentúra AFP.



"Zdá sa, že v Spojenom kráľovstve to bude veľké víťazstvo pre Borisa," napísal na Twitteri americký prezident, ktorý Johnsona dlhodobo podporuje.



Po sčítaní výsledkov v 550 zo 650 volebných obvodov získala Johnsonova Konzervatívna strana 291 mandátov, Labouristická strana 190, Škótska národná strana 43 mandátov, Liberálni demokrati by v Dolnej snemovni obsadili sedem kresiel a severoírska Demokratická unionistická strana (DUP) by v Snemovni mala šesť poslancov. Ostatné strany by si rozdelili 13 mandátov.



Podľa prvých odhadov by konzervatívci po štvrtkových predčasných voľbách mohli získať až 368 mandátov a v 650-člennej Dolnej snemovni britského parlamentu by mali jasnú väčšinu.



Druhá Labouristická strana by mala obsadiť 191 kresiel. Škótska národná strana (SNP) bude mať 55 poslaneckých mandátov a Liberálni demokrati 13. Jedného poslanca by v parlamente mali aj Zelení. Ostatné strany by si podľa exit pollov rozdelili 22 mandátov.



Mayovú teší úspeck konzervatívcov



BBývalá britská premiérka Theresa Mayová je presvedčená, že jej nástupcovi Borisovi Johnsonovi sa do konca budúceho roku podarí uzavrieť obchodnú dohodu s EÚ. Uviedla tiež, že ju veľmi teší úspech konzervatívcov, ktorý dosiahli vo štvrtkových parlamentných voľbách.



Informovala o tom v piatok spravodajská stanica BBC, ktorá dodala, že svoj poslanecký mandát v obvode Maidenhead vo voľbách obhájila aj Mayová. Na otázku, ako sa Johnsonovi podarilo dosiahnuť, že konzervatívci podľa zatiaľ neoficiálnych výsledkov získali v parlamente väčšinu, keď ona vo voľbách v roku 2017 nebola taká úspešná, Mayová odpovedala, že v týchto voľbách mali ľudia jednoznačný výber: rozhodovali, či chcú, aby sa brexit uskutočnil, a vedeli, že ak budú mať konzervatívci väčšinu, brexit uskutočnia.



Tieto voľby boli podľa Mayovej zamerané na zabezpečenie toho, aby Británia mohla prekonať patovú situáciu v parlamente, uskutočniť brexit a "ísť ďalej".



V tejto súvislosti Mayová vyjadrila presvedčenie, že Johnsonovi sa podarí uzavrieť obchodnú dohodu s EÚ do konca budúceho roka. Vysvetlila, že "v tejto oblasti sa už vykonalo mnoho práce." Uviedla, že ak bude vôľa na oboch stranách, dohodu bude možné dosiahnuť.