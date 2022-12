Británia: Armáda zostáva v pohotovosti na možné nasadenie cez štrajky

Londýn 4. decembra (TASR) - Stovky príslušníkov britskej armády a ďalších úradov sa pripravujú na možné nasadenie v prípade štrajkov vo verejnom sektore, ktorým Británia môže počas zimy čeliť. TASR správu prevzala z agentúry DPA, ktorá sa odvoláva na britskú vládu.



Britský úrad vlády uviedol, že sa to vzťahuje na 600 príslušníkov ozbrojených zložiek, 800 členov špeciálneho tímu britskej vlády Surge and Rapid Response Team (SRRT) a ďalších zamestnancov štátnej správy. V prípade potreby budú pôsobiť ako vodiči hasičských vozidiel a sanitiek, a môžu byť nasadení na letiskách a v prístavoch v prípadoch štrajku personálu pohraničnej stráže.



Vláda podľa vyjadrení úradu vlády ešte o nasadení vojakov nerozhodla. Šéf úradu vlády Nadim Zahawi však povedal, že členovia vlády sú odhodlaní minimalizovať v najbližších týždňoch narušenia spôsobené štrajkami.



Viacero odborových organizácii v sektore verejných služieb sa pripravuje na štrajky s spojitosti s platovou situáciou a zvyšujúcimi sa životnými nákladmi v dôsledku inflácie. Do dvojdňového štrajku by tento mesiac mali vstúpiť z zdravotné sestry a pracovníci zdravotných záchranných služieb, píše DPA.



Očakávajú sa aj narušenia dopravy v období pred Vianocami z dôvodu ďalších protestných akcií železničiarov, pracovníkov na letisku Heathrow a príslušníkov pohraničnej stráže, dodáva DPA.



Zahawi povedal, že nárast cien v krajine je zapríčinený zvýšenými nákladmi na energie z dôvodu ruskej vojny na Ukrajine. Odborové organizácie požiadal, aby svoje požiadavky stiahli.



"Musíme sa zjednotiť, aby sme, verím, poslali veľmi jasný odkaz pánovi (ruskému prezidentovi Vladimirovi) Putinovi, že nemôže využívať energiu ako zbraň týmto spôsobom," povedal.