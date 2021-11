Assange sa môže zosobášiť vo väzení, rozhodli britské úrady

Na archívnej snímke z 28. októbra 2021 partnerka Juliana Assangea Stella Morisová čaká pred súdom v Londýne. Foto: TASR/AP

Londýn 12. novembra (TASR) - Britské úrady povolili zakladateľovi WikiLeaks Julianovi Assangeovi a jeho snúbenici Stelle Morisovej zosobášiť sa v londýnskej väznici Belmarsh. Práve tam v súčasnosti tento 50-ročný austrálsky whistleblower čaká na rozhodnutie vo veci jeho vydania do USA, kde mu hrozí doživotné väzenie. Informovala o tom v piatok agentúra AFP.Platforma WikiLeaks vo štvrtok večer oznámila, že dvojica podnikla právne kroky po tom, ako ichnapísala Morisová vo štvrtok neskoro večer na Twitteri.dodala. Podľa hovorcu väznice Belmarsh bola Assangeova žiadosťNovinár Assange, ktorý sa narodil v Austrálii, sa už vyše dva roky nachádza v londýnskej väznici Belmarsh so sprísneným režimom. Jeho vzťah s Morisovou sa začal v období, keď prebýval na ekvádorskom veľvyslanectve v Londýne a žiadal tam o politický azyl. Pár má spolu dvoch maloletých synov. Plán zosobášiť sa s Assangeom vo väznici odhalila Morisová ešte v júni tohto roku v exkluzívnom rozhovore pre nemeckú tlačovú agentúru DPA.V Spojených štátoch čelí tento známy whistleblower 18 obvineniam zo špionáže a sprisahania s cieľom preniknúť do počítačových systémov americkej vlády. V prípade usvedčenia mu hrozí až 175 rokov väzenia.Assangea zatkli v Británii v roku 2019 po tom, ako ho uznali za vinného z nedodržania podmienok prepustenia na kauciu po jeho násilnom vyvlečení z ekvádorského veľvyslanectva v Londýne. Tam sa zdržiaval sedem rokov s cieľom vyhnúť sa vydaniu do Švédska a USA.