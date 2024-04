Británia, Austrália a Cyprus žiadajú o vysvetlenie smrti ľudí z WCK

Londýn/Canberra/Nikózia 2. apríla (TASR) - Britský minister zahraničných vecí David Cameron vyzval v utorok Izrael na "úplné, transparentné vysvetlenie" leteckého útoku v Pásme Gazy, pri ktorom v pondelok zahynulo sedem humanitárnych pracovníkov organizácie World Central Kitchen (WCK). TASR prevzala informácie z agentúry DPA a portálu britského denníka The Guardian.



"Správa o nálete, ktorý usmrtil humanitárnych pracovníkov organizácie World Central Kitchen (WCK), nás hlboko rozrušila," uviedol Camerom a dodal, že hlásené sú aj úmrtia britských občanov.



"Naliehavo žiadame overenie tejto informácie a poskytneme plnú podporu ich rodinám. Boli to ľudia, ktorí pracovali na poskytovaní život zachraňujúcej pomoci tým, ktorí to zúfalo potrebujú. Základom je, aby boli humanitárni pracovníci chránení a mohli vykonávať svoju prácu. Vyzývame Izrael, aby to okamžite vyšetril a poskytol úplné, transparentné vysvetlenie toho, čo sa stalo," uviedol Cameron.



Austrálska ministerka zahraničných vecí Penny Wongová vydala vyhlásenie k smrti austrálskej humanitárnej pracovníčky Lalzawmi Frankcomovej, ktorá takisto zahynula pri pondelkovom nálete. "Austrálska vláda s hlbokým zármutkom potvrdzuje smrť austrálskej humanitárnej pracovníčky v Pásme Gazy. Zaznamenávame prejavy úcty k jej životu, ktorý je príbehom života venovaného službe ostatným, vrátane jej austrálskych rodákov pri prírodných katastrofách. Jej neúnavná práca na zlepšení životov ostatných ľudí ju však nemala stáť jej vlastný život. Vláda vyjadruje najhlbšiu sústrasť jej rodine a blízkym tak, ako smútime nad všetkými civilnými obeťami tohto konfliktu," uviedla ministerka. Zároveň odsúdila izraelský útok.



Cyperský prezident Nikos Christodulidis tiež vyzval na okamžité vyšetrovanie smrti siedmich humanitárnych pracovníkov pri útoku izraelskej armády. Organizácia World Central Kitchen so sídlom v USA je podľa jeho slov "životne dôležitým partnerom" v iniciatíve dostať po mori potravinovú pomoc z Cypru k Palestínčanom.



Izraelské nálety v pondelok zasiahli konvoj WCK. Táto organizácia v utorok potvrdila úmrtie svojich siedmich pracovníkov a dodala, že išlo o osoby z Austrálie, Poľska, Spojeného kráľovstva, jedného pracovníka s dvojakým občianstvom Kanady a USA a Palestínčana.