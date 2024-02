Británia: Balistická raketa Trident sa počas skúšky zrútila do oceánu

Londýn 21. februára (TASR) - Britská balistická raketa Trident schopná niesť jadrovú hlavicu sa minulý mesiac počas skúšky zrútila do oceánu neďaleko ponorky, ktorá ju odpálila. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním na stredajšiu správu britského denníka The Sun.



Britské ministerstvo obrany potvrdilo, že počas cvičného odpálenia rakety došlo k anomálii. "Z bezpečnostných dôvodov nemôžeme poskytnúť ďalšie informácie. Sme však presvedčení, že táto anomália bola špecifická pre danú udalosť, a preto nemá žiadne dôsledky na spoľahlivosť raketových systémov Trident," uviedol rezort obrany vo vyhlásení. Dodal, že jadrový odstrašujúci prostriedok Spojeného kráľovstva zostáva bezpečný a účinný.



Zriedkavý test strely Trident sa uskutočnil 30. januára pri pobreží amerického štátu Florida. Pri odpálení z ponorky sa nevznietili nosiče prvého stupňa rakety, ktorá niesla cvičné hlavice, napísal The Sun. Podľa jeho informácií bol na palube ponorky počas cvičenia aj britský minister obrany Grant Shapps.



Nemenovaný zdroj pre britské noviny povedal, že raketa opustila ponorku, no následne hneď vedľa nej spadla do oceánu. Po munícii začala britská armáda okamžite pátrať.



Neúspechom sa skončila aj predchádzajúca skúška systému v roku 2016, keď sa raketa údajne vychýlila z kurzu, pripomenuli britské noviny.



Spojené kráľovstvo má štyri ponorky s jadrovými zbraňami, ktorých úlohou je odvrátiť jadrové hrozby nepriateľov a reagovať v prípade, že dôjde k najhoršiemu a Británia alebo jej spojenci budú čeliť nukleárnemu útoku, uviedla britská spravodajská stanica Sky News.