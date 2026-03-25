Británia bude hostiť rokovania o znovuotvorení Hormuzského prielivu
Autor TASR
Londýn 25. marca (TASR) - Spojené kráľovstvo a Francúzsko budú tento týždeň predsedať rokovaniam približne 30 krajín, ktorých cieľom je zriadiť koaličnú misiu zameranú na opätovné otvorenie kľúčového Hormuzského prielivu, ktorý od začiatku vojny na Blízkom východe fakticky uzavrel Irán, informovali v stredu britské médiá. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Viac ako 30 krajín vrátane Spojených arabských emirátov (SAE), Spojeného kráľovstva, Francúzska, Nemecka, Talianska či Holandska podpísalo spoločné vyhlásenie o „primeranom úsilí“ zameranom na znovuotvorenie Hormuzského prielivu.
Podľa britského denníka The Guardian, ktorý citoval predstaviteľa ministerstva obrany, koncom tohto týždňa by sa malo konať stretnutie náčelníkov generálnych štábov. „Predpokladám, že v blízkej budúcnosti sa uskutoční konferencia o bezpečnosti Hormuzského prielivu,“ dodal predstaviteľ.
Denník The Times uviedol, že Spojené kráľovstvo ponúklo usporiadanie bezpečnostnej konferencie s partnermi, ktorá by sa mohla uskutočniť v Londýne alebo Portsmouthe - sídle britského Kráľovského vojenského námorníctva na južnom pobreží Anglicka. Cieľom samitu má byť doriešenie podrobností a vytvorenie koalície, ktorá by zabezpečila opätovné otvorenie vodnej trasy „hneď, ako budú priaznivé podmienky“, uviedli predstavitelia ministerstva obrany.
Hormuzský prieliv je strategická námorná trasa, ktorú však po vypuknutí vojny na Blízkom východe Irán prakticky zablokoval. Prepravuje sa ňou viac ako štvrtina celosvetovo námorne obchodovanej ropy, čo zodpovedá približne pätine celkovej globálnej spotreby ropy. Navyše ním prechádza takmer štvrtina svetovo obchodovaného skvapalneného zemného plynu.
