Británia bude od pondelka vyžadovať od cestujúcich negatívny test

Londýn 16. januára (TASR) - Všetci prichádzajúci do Británie budú musieť od pondelka podstúpiť desaťdňovú karanténu a preukázať negatívny test na koronavírus. Oznámil to britský premiér Boris Johnson, ktorého v sobotu citovala spravodajská stanica Sky News.



Opatrenia, ktoré vstúpia do platnosti v pondelok 18. januára o 4.00 h miestneho času (05.00 h SEČ), prichádzajú po tom, čo Británia od piatku zatvorila svoje hranice pre ľudí prichádzajúcich z juhoamerických krajín a Portugalska. Vláda tak urobila v obave zo zavlečenia nového variantu koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý zistili v Brazílii.



Test musia cestujúci absolvovať najviac 72 hodín pred odchodom do Británie. Bez ohľadu na výsledky testov budú cestujúci musieť podstúpiť desaťdňovú karanténu. Od piateho dňa môže byť karanténa skrátená novým testom.



Opatrenia, týkajúce sa aj občanov Spojeného kráľovstva, budú platiť minimálne do 15. februára.