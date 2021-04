Británia bude testovať, ako zaistiť bezpečný návrat na hromadné akcie

Londýn 4. apríla (TASR) - Britská vláda plánuje v nasledujúcich týždňoch otestovať sériu opatrení vrátane očkovacích preukazov s cieľom overiť možnosti, ako ľuďom umožniť bezpečný návrat na hromadné podujatia, ako napríklad futbalové zápasy, nočné kluby, kiná či koncerty. Informovala o tom v nedeľu agentúra AP.



Cieľom skúšobných podujatí bude zistiť, ako testovanie pred účasťou na podujatí, ako aj vetranie dokážu zaistiť bezpečný návrat divákov na masové akcie či do uzavretých priestorov. Počas apríla a mája sa uskutočnia viaceré podujatia, ako napríklad semifinálový zápas Pohára FA s účasťou 4000 divákov na futbalovom štadióne Wembley, ktorého kapacita je 90.000 miest, kinovečer v klube Hot Water Comedy Club v Liverpoole či Majstrovstvá sveta v snookeri v meste Sheffield.



Detaily preukazov, ktoré by okrem toho, či daná osoba dostala vakcínu proti covidu, zhromažďovali informácie o negatívnom teste či získanej imunite v dôsledku prekonania choroby, má v pondelok zverejniť britský premiér Boris Johnson. "Robíme všetko preto, aby sme mohli opäť otvoriť našu krajinu, a aby sa ľudia mohli vrátiť na podujatia, cestovať a k ďalším veciam, ktoré majú radi čo najbezpečnejšie ako je možné...," povedal.



Proti spomínaným testovacím akciám a návrhu očkovacích preukazov sa však vyslovilo viac ako 40 poslancov z Konzervatívnej strany, čo môže sťažiť ich presadenie.



Takéto certifikáty sa nebudú vyžadovať v predajniach s nevyhnutným tovarom, verejnej doprave či baroch, reštauráciách a iných obchodoch, ktoré o niekoľko týždňov čaká znovuotvorenie, približuje DPA.



Budúci týždeň má Johnson predstaviť i plán uvoľňovania opatrení týkajúcich sa medzinárodnej dopravy. Tamojší ministri predtým ohlásili, že zákaz dovoleniek v zahraničí bude v platnosti minimálne do 17. mája.



Druhú dávku vakcíny proti koronavírusu dostalo už viac ako päť miliónov Britov. Aspoň prvou dávkou je už zaočkovaných 47 percent populácie Spojeného kráľovstva.