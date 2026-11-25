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Británia bude vyšetrovať vplyv jadrových testov na veteránov
Britké ozbrojené sily spustili jadrové testy v roku 1952 v Austrálii a Tichomorí.
Autor TASR
Londýn 25. novembra (TASR) - Britská vláda v utorok spustila vyšetrovanie vplyvov jadrových testov z 50. rokov na veteránov a ich rodiny. Ministerstvo obrany priznalo, že vykonávalo vyšetrenia vojakov vystavených jadrovým skúškam, hoci to desaťročia popieralo pred parlamentom aj súdmi. V septembri bývalý štátny tajomník na ministerstve obrany Tobias Ellwood priznal, že v roku 2018 neúmyselne zavádzal parlament o existencii zdravotných záznamov týkajúcich sa veteránov z jadrových skúšok. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP a denníka The Guardian.
„Veteráni jadrových testov a ich rodiny čakali na pravdu príliš dlho, a to je presne úloha nezávislej komisie. Táto iniciatíva je mi veľmi blízka,“ uviedol vo vyhlásení britský premiér Andy Burnham.
Britké ozbrojené sily spustili jadrové testy v roku 1952 v Austrálii a Tichomorí. Atmosférické testy ukončili v roku 1962, pod zemským povrchom však testovanie pokračovalo do roku 1991, najmä v Mohavskej púšti v Spojených štátoch.
Celkovo britská armáda uskutočnila 45 skúšok. Medzi rokmi 1952 až 1967 sa na nich zúčastnilo približne 22.000 britských vojakov. Niektorí piloti museli preletieť cez atómové hríby, vojaci sa pohybovali v oblastiach, kde dopadal rádioaktívny spad, pričom viacerí svedkovia prvej skúšky mali na sebe iba tričká s krátkymi rukávmi a šortky. Mnohí z týchto ľudí neskôr trpeli poruchami krvného obehu a rakovinou.
„Účastníci testovacieho programu zohrali úlohu testovacích subjektov na zistenie dôsledkov jadrovej vojny, bez ohľadu na domorodé obyvateľstvo, ich územia či ich životy“, zdôraznila skupina „Legacy of the Atomic Bomb Recognition for Atomic Survivors“ (LABRATS).
Spoluzakladateľ skupiny Alan Owen odhaduje, že 30.000 veteránov z Británie a Spoločenstva národov (Commonwealthu) bolo vystavených ionizujúcemu žiareniu. Následky ožiarenia dodnes postihujú aj 250.000 až 300.000 ich potomkov.
„Mnohí z nás majú deti s postihnutím, ktoré im zmenilo život. Iní prežili potraty a úmrtia novorodencov, na ktoré naše rodiny nikdy nedostali odpoveď,“ uvádza skupina. Owen privítal vyšetrovanie ako „významný krok vpred“ a pre agentúru AFP uviedol, že priemerný vek preživších veteránov je v súčasnosti 88 rokov, takže „čas nie je“ na ich strane.
„Veteráni jadrových testov a ich rodiny čakali na pravdu príliš dlho, a to je presne úloha nezávislej komisie. Táto iniciatíva je mi veľmi blízka,“ uviedol vo vyhlásení britský premiér Andy Burnham.
Britké ozbrojené sily spustili jadrové testy v roku 1952 v Austrálii a Tichomorí. Atmosférické testy ukončili v roku 1962, pod zemským povrchom však testovanie pokračovalo do roku 1991, najmä v Mohavskej púšti v Spojených štátoch.
Celkovo britská armáda uskutočnila 45 skúšok. Medzi rokmi 1952 až 1967 sa na nich zúčastnilo približne 22.000 britských vojakov. Niektorí piloti museli preletieť cez atómové hríby, vojaci sa pohybovali v oblastiach, kde dopadal rádioaktívny spad, pričom viacerí svedkovia prvej skúšky mali na sebe iba tričká s krátkymi rukávmi a šortky. Mnohí z týchto ľudí neskôr trpeli poruchami krvného obehu a rakovinou.
„Účastníci testovacieho programu zohrali úlohu testovacích subjektov na zistenie dôsledkov jadrovej vojny, bez ohľadu na domorodé obyvateľstvo, ich územia či ich životy“, zdôraznila skupina „Legacy of the Atomic Bomb Recognition for Atomic Survivors“ (LABRATS).
Spoluzakladateľ skupiny Alan Owen odhaduje, že 30.000 veteránov z Británie a Spoločenstva národov (Commonwealthu) bolo vystavených ionizujúcemu žiareniu. Následky ožiarenia dodnes postihujú aj 250.000 až 300.000 ich potomkov.
„Mnohí z nás majú deti s postihnutím, ktoré im zmenilo život. Iní prežili potraty a úmrtia novorodencov, na ktoré naše rodiny nikdy nedostali odpoveď,“ uvádza skupina. Owen privítal vyšetrovanie ako „významný krok vpred“ a pre agentúru AFP uviedol, že priemerný vek preživších veteránov je v súčasnosti 88 rokov, takže „čas nie je“ na ich strane.