Británia: Bulhari na súde popreli špionáž pre Rusko

Londýn 22. marca (TASR) - Päť Bulharov žijúcich v Británii, obvinených zo špionáže pre Rusko, v piatok na londýnskom súde Old Bailey vyhlásilo, že sú nevinní. Proces s nimi sa má začať v októbri a trvať štyri mesiace, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Traja muži a dve ženy - Orlin Rusev (46), Bizer Džambazov (42), Katrin Ivanovová (32), Ivan Stojanov (32) a Vanja Gaberovová (29) -, sú obvinení z toho, že sa od augusta 2020 do februára 2023 snažili zhromažďovať informácie, ktoré mali byť "priamo či nepriamo užitočné pre nepriateľa", a to konkrétne Rusko.



Všetci piati v piatok obvinenie popreli.



Rusev, Džambazov a Ivanovová sú obvinení aj z držby falošných dokladov totožnosti, čo taktiež popreli.



Všetci piati sa údajne "spriahli s Janom Marsalekom a ďalšími neznámymi osobami, aby spoločne získali, zhromaždili, nahrali, zverejnili si sprostredkovali dokumenty alebo informácie" Moskve.



Jan Marsalek je bývalý rakúsky finančník s českými koreňmi. V cestovnom pase má meno zapísané v podobe Jan Maršálek. Bol riaditeľom akciovej spoločnosti Wirecard na spracovanie platieb. Nemecko po ňom aktuálne pátra pre obvinenia z obrovského podvodu. V zmienenej britskej kauze nie je obvinený.



Pätica sa v piatok na súd dostavila aj so šiestym Bulharom, 38-ročným Tichomirom Ivančevom, ktorý je spolu s nimi taktiež obvinený zo špionáže. Toho však obvinili až neskôr a v piatok sa k obvineniam nevyjadroval. Ďalšie pojednávanie s Bulharmi sa má konať 16. a 17. mája.