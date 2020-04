Británia by sa podľa vedca mala pripraviť na ďalšie vlny epidémie

Británia 17. apríla (TASR) - Spojené kráľovstvo by sa malo v budúcom roku pripraviť na ďalšie vlny epidémie nového koronavírusu a úmrtnosť na ochorenie COVID-19 v Británii môže byť najvyššia v Európe. Informovala o tom v piatok stanica Sky News s odvolaním sa na profesora z University College London Anthonyho Costella.



"Všetci dúfame, že dodržiavanie sociálnej vzdialenosti a obmedzenie pohybu pomôže potlačiť epidémiu, avšak musíme očakávať ďaľšie vlny nového koronavírusu," dodal Costello.



Vytvorenie vakcíny očakávajú najskôr na jar 2021. Podľa Costella by do vytvorenia vakcíny mali najzraniteľnejšie osoby v krajine zostať v určitej forme obmedzenia pohybu.



Počet ľudí, ktorí v Británii zomreli na nákazu novým koronavírusom, stúpol v piatok o 847 na celkovo 14.576 osôb. Za posledných 24 hodín bolo v Británii na ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom pozitívne testovaných ďalších 5599 ľudí, takže celkový počet nakazených v ostrovnej krajine je takmer 109.000.