Bývalá britská ministerka vyzýva na druhé hlasovanie o brexite

Londýn 16. júla (TASR) - Bývalá britská ministerka školstva Justine Greeningová vyzvala v pondelok na druhé referendum, ktoré by rozriešilo parlamentnú patovú situáciu ohľadom brexitu, tvrdiac, že návrhy britskej premiérky Theresy Mayovej na nové vzťahy s EÚ boli "nezmyslom", ktorý neuspokojil v Británii nikoho.



Greeningová, ktorá opustila vládny kabinet v januári, podľa agentúry Reuters usudzuje, že Mayovej vyjednávacia stratégia nebude po vôli tých, ktorí chceli rozchod s Úniou, ale ani tých, ktorí sa proti nemu stavali. Mayová vylúčila opakovanie referenda z roku 2016, v ktorom 52 percent Britov odhlasovalo odchod z EÚ.



"Budeme ťahať z EÚ odporcov tohto kroku kvôli dohode, ktorá znamená pretrvávajúce napĺňanie mnohých európskych pravidiel, ale teraz vravíme nie ich ovplyvňovaniu. Ani pre zástancov odchodu táto dohoda nepredstavuje náležité odtrhnutie sa od Európskej únie, ktoré požadovali," uviedla Greeningová pre denník The Times.



Mayovej stratégia počíta so zachovaním užšieho vzťahu s EÚ po tom, ako Británia v marci 2019 vystúpi z bloku. Britský kabinet odsúhlasil túto verziu iba tento mesiac po dvoch rokoch rozporov. Dvaja ministri na protest odstúpili z funkcií. Mayová čelí aj možnej rebélii zástancov brexitu v radoch svojich konzervatívcov.



Greeningová tvrdí, že vzhľadom na spory medzi konzervatívcami a opozičnými labouristami ohľadom postupu pri brexite by sa malo prikročiť k ďalšiemu hlasovaniu, pričom verejnosť by si mohla vybrať medzi Mayovej plánom, rozchodom "bez dohody" a zotrvaním v EÚ. "Jediným riešením je odobrať to z rúk politikov," uviedla.