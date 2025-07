Bývalý líder labouristov Corbyn zakladá novú stranu

Londýn 24. júla (TASR) - Bývalý líder britskej Labouristickej strany Jeremy Corbyn vo štvrtok oficiálne ohlásil vznik novej strany. Spoločné vyhlásenie vydal so Zarah Sultanovou, ktorá nedávno opustila rady labouristov a stala sa nezávislou poslankyňou. Nový politický subjekt nazvali Your Party (Vaša strana). TASR o tom informuje podľa správ televízie BBC a agentúry AFP.



„Naše hnutie tvoria ľudia všetkých vierovyznaní aj bez vierovyznania. Tí, čo si želajú nás rozdeliť, chcú, aby ste si mysleli, že problémy v našej spoločnosti spôsobujú migranti alebo utečenci. Tak to nie je,“ uviedli poslanci. „Spôsobuje ich hospodársky systém, ktorý chráni záujmy korporácií a miliardárov. Sú to obyčajní ľudia, ktorí vytvárajú bohatstvo - a sú to obyčajní ľudia, ktorí majú moc vrátiť ho tam, kam patrí,“ deklarovali.



„Je čas na nový druh politickej strany. Takú, ktorá má korene v našich komunitách, odboroch a sociálnych hnutiach. Takú, ktorá patrí vám,“ tvrdia poslanci. Svojich sympatizantov pozvali na ustanovujúcu konferenciu.



Corbyn (76) viedol Labouristickú stranu od roku 2015 až do porážky v parlamentných voľbách v roku 2019. Považovaný je za socialistu, ktorý stranu počas štyroch rokov na čele posunul výrazne doľava.



Členstvo v strane mu pozastavili v roku 2020 pre jeho reakciu na správu o antisemitizme v radoch labouristov. V správe sa písalo, že v strane sa pod neho vedením rozšíril antisemitizmus. Corbyn na to reagoval, že antisemitizmus sa „z politických dôvodov dramaticky preceňuje“.



V minuloročných parlamentných voľbách však napriek pozastaveniu členstva v Labouristickej strane úspešne kandidoval do dolnej komory parlamentu ako nezávislý. Bývalý líder opozície je známy tiež podporou Palestíny a kritikou izraelského postupu v Pásme Gazy.