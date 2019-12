Čaputová a Gajdoš zdôraznili potrebu plnenia záväzkov v oblasti obrany

Londýn 4. decembra (TASR) – Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová a minister obrany Peter Gajdoš po summite NATO v Británii zdôraznili potrebu jednoty Severoatlantickej aliancie a plnenia záväzkov zo strany Slovenska v oblasti výdavkov na obranu.



Čaputová označila schôdzku lídrov NATO za veľmi konštruktívnu a otvorenú. Podľa nej bola na summite badateľná "jednota, z hľadiska toho, ako vnímame dôležitosť, ciele a výzvy Severoatlantickej aliancie".







Jednota je podľa Čaputovej možno symbolicky deklarovaná aj tým, že sa členské krajiny zhodli na potrebe poskytnutia pomoci Albánsku postihnutému nedávnym zemetrasením.



Prezidentka na brífingu pred odletom z Británie hovorila aj o tom, ako si Slovenská republika plní svoje záväzky vyplývajúce z členstva v NATO. "Náš záväzok, ktorý sme deklarovali, to znamená investície dve percentá HDP do obrany, bude naplnený do roku 2024“, povedala a pripomenula, že SR sa zúčastňuje aj na misiách NATO vo viacerých krajinách a v niektorých z nich bude svoju prítomnosť zvyšovať.



Minister obrany SR Peter Gajdoš takisto potvrdil význam jednoty, súdržnosti a solidarity členských štátov NATO. Zdieľanie nákladov na obranu vo výške dvoch percent HDP je podľa neho pre Slovensko "jednoznačný záväzok", ktorý krajina dosiahne v roku 2024, tak, ako to bolo deklarované aj vládou SR.



"Som presvedčený o tom, že vláda Slovenskej republiky a rezort ministerstva obrany si svoje úlohy jednoznačne plnia a takýmto postupným spôsobom, krok za krokom, dokážeme zabezpečiť naše záväzky, ktoré predtým boli nejakým spôsobom nie že podhodnotené, ale aj z dôvodu ekonomickej spôsobilosti Slovenskej republiky boli dávané do úzadia," povedal.







Slovensko v súčasnosti dosahuje výdavky na obranu na úrovni 1,72 percenta HDP.



(osobitný spravodajca TASR Erik Rédli)