Niektoré opatrenia môžu v Británii platiť aj budúci rok

Londýn 23. apríla (TASR) – Niektoré opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu budú musieť v Británii pravdepodobne platiť aj v budúcom kalendárnom roku. Bude to závisieť od rýchlosti, s akou bude vyvinutá vakcína alebo liek na ochorenie COVID-19, ktoré koronavírus vyvoláva. S odvolaním sa na stredajšie vyhlásenie poradcu britskej vlády pre zdravotníctvo profesora Chrisa Whittyho o tom informovala agentúra Reuters.



V Spojenom kráľovstve platia už päť týždňov karanténne opatrenia, v rámci ktorých môžu Briti opúšťať svoje domovy len na cestu do práce, nákup potravín, za účelom individuálneho športovania alebo z nemnohých iných výnimočných dôvodov.



Britská vláda ešte minulý týždeň oznámila, že karanténne opatrenia zostanú v danom rozsahu v platnosti ešte najmenej tri týždne.



Whitty v tejto súvislosti v stredu zdôraznil, že niektoré opatrenia na udržanie spoločenského odstupu budú musieť platiť ešte omnoho dlhšie. Podľa slov poradcu sa normálny život do krajiny vráti až po tom, ako bude vyvinutá efektívna vakcína alebo liek na COVID-19.



"Kým ich nebudeme mať, pričom pravdepodobnosť toho, že ich budeme mať už na budúci kalendárny rok, je veľmi malá, musíme byť realistickí. Budeme sa musieť spoliehať na iné, sociálne opatrenia," uviedol.



Vo Veľkej Británii pribudlo v stredu za 24 hodín ďalších 763 úmrtí na ochorenie COVID-19. Celkovo mu podľa údajov britského ministerstva zdravotníctva podľahlo už 18 100 ľudí.



Je to pokles oproti utorku, keď bolo zaznamenaných 828 úmrtí. Stredajšia aktualizácia však neobsahuje údaje pre Severné Írsko a nezahŕňa ani úmrtia, ku ktorým došlo mimo nemocníc, napríklad v opatrovateľských ústavoch.