Británia: Cez Lamanšský prieliv sa tento rok dostalo 20.000 migrantov

Londýn 14. augusta (TASR) – Najmenej 20.000 ľudí už tento rok prišlo nelegálne do Británie v malých plavidlách cez Lamanšský prieliv. Je to takmer dvojnásobok počtu z toho istého obdobia minulého roka, vyplynulo z údajov britskej vlády zverejnených v nedeľu. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Túto sobotu v prielive medzi Spojeným kráľovstvom a kontinentálnou Európou, ktorý je rušnou trasou námornej dopravy, zachytili ďalších 607 ľudí. Predbežný celkový údaj za rok 2022 sa tým zvýšil na 20.017.



Za celý rok 2021 v Lamanšskom prielive zistili 28.526 ľudí snažiacich sa dostať v malých plavidlách do Británie, pričom do polovice augusta ich vlani zachytili okolo 11.300.



Počet ľudí vydávajúcich sa na nebezpečnú cestu cez Lamanšský prieliv sa v posledných rokoch neustále zvyšuje. V roku 2018 ich odhalili len 299.



V Spojenom kráľovstve ide o horúcu politickú tému. Obaja kandidáti na nového lídra Konzervatívnej strany, ktorý sa stane aj premiérom, sľubujú obmedzenie takejto nelegálnej migrácie. Plány vlády posielať časť z týchto ľudí do Rwandy, aby tam požiadali o azyl, však doteraz brzdia súdy.