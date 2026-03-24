Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 24. marec 2026Meniny má Gabriel
< sekcia Zahraničie

Británia chce vraj hostiť summit o znovuotvorení Hormuzského prielivu

.
Britský premiér Keir Starmer. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Londýn 24. marca (TASR) - Viac ako 30 krajín sveta vrátane Spojených arabských emirátov (SAE), Spojeného kráľovstva, Francúzska, Nemecka, Talianska či Holandska podpísalo spoločné vyhlásenie o „primeranom úsilí“ zameranom na znovuotvorenie Hormuzského prielivu. Spojené kráľovstvo sa v tejto súvislosti ponúklo usporiadať bezpečnostný summit, píše TASR podľa správy magazínu Politico.

Anonymný britský predstaviteľ pre Politico v utorok uviedol, že Spojené kráľovstvo chce pomôcť „vybudovať koalíciu a rozvíjať jej dynamiku s cieľom otvoriť bezpečnú cestu cez Hormuzský prieliv a poskytnúť túto istotu námornej obchodnej doprave“.

Súčasťou úsilia má byť usporiadať s podobne zmýšľajúcimi partnermi bezpečnostnú konferenciu, ktorá by sa mohla uskutočniť v Londýne alebo Portsmouthe - sídle britského Kráľovského vojenského námorníctva na južnom pobreží Anglicka.

Podľa magazínu Politico sa britský premiér Keir Starmer spoločne s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem snažia viesť úsilie o opätovné otvorenie tejto dôležitej obchodnej úžiny aj navzdory pochybnostiam u svojich spojencov.

Rovnaký zdroj pre magazín uviedol, že sa diskutuje aj o možnostiach zabezpečenia prielivu, napríklad nasadením autonómnych odmínovacích systémov z ich materskej lode v Perzskom zálive. Pripustil však, že pri súčasnom stave bojov v regióne by toto zatiaľ nebolo možné.

Zdroj vyjadril presvedčenie, že úsilie Spojeného kráľovstva podporia „rôzne krajiny“ a „za vhodných podmienok dokážu nájsť koalíciu, ktorá bude schopná poskytnúť túto záruku sektoru námornej obchodnej dopravy“.
.

