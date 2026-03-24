< sekcia Zahraničie
Británia chce vraj hostiť summit o znovuotvorení Hormuzského prielivu
Podľa magazínu Politico sa britský premiérspoločne s generálnym tajomníkom NATO snažia viesť úsilie o opätovné otvorenie tejto dôležitej obchodnej úžiny aj navzdory pochybnostiam u svojich spojencov.
Autor TASR
Londýn 24. marca (TASR) - Viac ako 30 krajín sveta vrátane Spojených arabských emirátov (SAE), Spojeného kráľovstva, Francúzska, Nemecka, Talianska či Holandska podpísalo spoločné vyhlásenie o „primeranom úsilí“ zameranom na znovuotvorenie Hormuzského prielivu. Spojené kráľovstvo sa v tejto súvislosti ponúklo usporiadať bezpečnostný summit, píše TASR podľa správy magazínu Politico.
Anonymný britský predstaviteľ pre Politico v utorok uviedol, že Spojené kráľovstvo chce pomôcť „vybudovať koalíciu a rozvíjať jej dynamiku s cieľom otvoriť bezpečnú cestu cez Hormuzský prieliv a poskytnúť túto istotu námornej obchodnej doprave“.
Súčasťou úsilia má byť usporiadať s podobne zmýšľajúcimi partnermi bezpečnostnú konferenciu, ktorá by sa mohla uskutočniť v Londýne alebo Portsmouthe - sídle britského Kráľovského vojenského námorníctva na južnom pobreží Anglicka.
Podľa magazínu Politico sa britský premiér Keir Starmer spoločne s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem snažia viesť úsilie o opätovné otvorenie tejto dôležitej obchodnej úžiny aj navzdory pochybnostiam u svojich spojencov.
Rovnaký zdroj pre magazín uviedol, že sa diskutuje aj o možnostiach zabezpečenia prielivu, napríklad nasadením autonómnych odmínovacích systémov z ich materskej lode v Perzskom zálive. Pripustil však, že pri súčasnom stave bojov v regióne by toto zatiaľ nebolo možné.
Zdroj vyjadril presvedčenie, že úsilie Spojeného kráľovstva podporia „rôzne krajiny“ a „za vhodných podmienok dokážu nájsť koalíciu, ktorá bude schopná poskytnúť túto záruku sektoru námornej obchodnej dopravy“.
