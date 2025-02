Británia chce Mauríciu odovzdať Čagoské ostrovy

Londýn 6. februára (TASR) - Britská vláda v stredu oznámila, že zotrváva na svojom postoji vrátiť Čagoské ostrovy Mauríciu. Funkčnosť tamojšej vojenskej základne a prístup k jej satelitným komunikačným systémom má byť podľa Londýna zaručený oficiálnou dohodou o prenájme, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Premiér Keir Starmer uviedol, že rozhodnutia medzinárodných inštitúcií spochybnili britské vlastníctvo ostrovov, takže iba oficiálna dohoda s Mauríciom môže zabezpečiť prevádzku základne a prístup k systémom satelitnej komunikácie.



Labouristická vláda oznámila v októbri 2024 zámer ostrovy vrátiť Mauríciu a za vojenskú základňu na ostrove Diego Garcia platiť nájomné. Podľa hovorcu premiéra by strata prístupu k základni a jej systémom poškodila národnú bezpečnosť a predstavovala by "dar pre nepriateľov Británie".



"Británia a Spojené štáty majú k (základni) v súčasnosti jedinečný prístup a bez právnej istoty by o tento prístup mohli prísť," uviedol Starmerov hovorca.



Satelitný systém oficiálne riadi Medzinárodná telekomunikačná únia patriaca pod OSN so sídlom v Ženeve.



Spojené kráľovstvo si ponechalo kontrolu nad Čagoskými ostrovmi aj po vyhlásení nezávislosti Maurícia v roku 1968. Základňu na ostrove Diego Garcia Británia prenajíma Spojeným štátom, pre ktoré je kľúčovou pre prístup do ázijsko-pacifického regiónu.



Medzinárodný súdny dvor v roku 2019 odporučil Británii vrátiť súostrovie Mauríciu. Spojené kráľovstvo z ostrova v minulosti vysťahovalo tisíce domorodcov, ktorí častokrát žiadali britské súdy o kompenzáciu.



Podľa predbežnej dohody má mať Británia právo prenajímať si základňu na obdobie 99 rokov s možnosťou predĺženia. Krajinu by prenájom mal stáť ročne 90 miliónov libier (približne 107 miliónov eur).



Podľa oboch strán bude mať slovo na konečnej podobe dohody ešte americký prezident Donald Trump.



Maurícijský premiér Navin Ramgoolam uviedol, že aj v prípade zamietnutia dohody Spojenými štátmi bude pokračovať v boji za úplnú zvrchovanosť nad ostrovmi.