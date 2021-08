Británia chce na summite G7 presadiť uvalenie sankcií na Taliban

Na snímke členovia britskej a americkej armády pomáhajú počas evakuácie ľudí z Kábulu 20. augusta 2021. Foto: TASR/AP

Afganské ženy zahalené v burkách a deti kráčajú po ulici v Kábule 22. augusta 2021. Foto: TASR/AP

Londýn 23. augusta (TASR) - Británia plánuje počas utorňajšieho virtuálneho summitu krajín G7 o situácii v Afganistane naliehať na vedúcich predstaviteľov tejto skupiny siedmich najbohatších ekonomík sveta, aby zvážili uvalenie nových sankcií na militantné hnutie Taliban, ktoré ovládlo väčšinu tejto ázijskej krajiny. S odvolaním sa na nemenovaný zdroj z prostredia britskej vlády a ďalšieho západného diplomata o tom informovala v pondelok agentúra Reuters.Británia sa podľa spomínanej dvojice anonymných zdrojov domnieva, že G7 by mala zvážiť ekonomické sankcie a prípadne aj odoprieť Afganistanu medzinárodnú pomoc, ak sa talibovia dopustia porušovania ľudských práv a umožnia, aby sa územie tejto krajiny stalo útočiskom militantov a baštou medzinárodného terorizmu.Ako uvádza agentúra Reuters, Biden v nedeľu novinárom povedal, že Taliban proti americkým silám ovládajúcim letisko v Kábule nepodnikol žiadne kroky a do značnej miery dodržal svoj sľub a nechal amerických občanov i ďalších civilistov bezpečne prejsť na letisko. Na otázku, či by podporil britský tlak na sankcie v prípade, že Taliban svoj sľub poruší, Biden odpovedal kladne.napísal Johnson vo svojom nedeľňajšom tvíte, v rámci ktorého zároveň oznámil, že virtuálny summit G7 o Afganistane sa uskutoční v utorok.Podľa agentúry AFP sa očakáva, že jednou z hlavných tém utorkového rokovania bude aj možné predĺženie evakuačnej operácie, ktorá sa má podľa Spojených štátov skončiť 31. augusta. Británia a iné krajiny totiž naznačili, že by podporili prípadné predĺženie tohto konečného termínu, aby bolo možné evakuovať z Afganistanu viac ľudí.Biden však podľa vlastných slov stále dúfa, že evakuáciu ľudí z Afganistanu sa podarí ukončiť do konca augusta. Pripustil však, že jej konečný termín sa v nevyhnutnom prípade môže predĺžiť, píše agentúra AFP.Skupine G7, ktorá združuje Spojené štáty, Britániu, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Kanadu a Japonsko, v súčasnosti predsedá Spojené kráľovstvo.