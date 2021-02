Británia chce podpísať dohodu o bezvízovom styku pre umelcov

Brusel 16. februára (TASR) - Britská vláda v utorok oznámila, že sa chce dohodnúť s každou z 27 členských krajín EÚ osobitne o tom, aby britskí umelci mohli cestovať bez víz v rámci Európskej únie, čo už v dôsledku brexitu nemôžu. Informovala o tom tlačová agentúra Belga.



Po definitívnom opustení jednotného trhu EÚ - na konci pobrexitového prechodného obdobia, ktoré vypršalo 31. decembra 2020 - sa britská vláda ocitla pod spŕškou kritiky zo strany umelcov a predstaviteľov kreatívneho priemyslu za to, že v rámci dohody o voľnom obchode a partnerstve s EÚ nevyrokovala aj bezvízový styk pre umelcov a ich tímy. Tí sa teraz ocitli v situácii, že pred dlhodobejším turné po Európe musia žiadať o víza.



Belga pripomenula slová britskej štátnej tajomníčky pre kultúru Caroliny Dinenageovej, ktorá počas vystúpenia pred parlamentnou komisiou uviedla, že dvere pre rokovania s Európskou komisiou sú aj naďalej otvorené, zároveň však priznala, že britská vláda bude mať väčšie šance na úspech, ak bude rokovania o tejto téme viesť separátne s jednotlivými štátmi EÚ. Spresnila, že najväčším problémom je vydávanie pracovných povolení, čo spadá do kompetencie jednotlivých členských štátov.



Britskí poslanci si okrem nej vypočuli aj postoje zástupcov kreatívneho priemyslu, podľa ktorých komplikácie s vycestovaním do Európy ich prácu veľmi sťažia a najviac postihnú nezávislých umelcov. Britskí umelci upozornili, že o mnoho možností vystupovať a pôsobiť v Európe ich pripravila pandémia ochorenia COVID-19, pričom brexit ich situáciu ešte viac skomplikoval.



Belga uviedla, že petíciu požadujúcu bezvízový styk pre hudobných profesionálov a umelcov s krajinami EÚ už podpísalo vyše 280.000 hudobníkov a umelcov vrátane viacerých hviezd britskej umeleckej scény.