Británia chce postaviť vlajkovú loď, ktorá bude propagovať jej záujmy

Londýn 30. mája (TASR) - Britský premiér Boris Johnson avizoval vybudovanie nového plavidla, ktoré bude po celom svete propagovať Spojené kráľovstvo, jeho priemysel a obchodné záujmy. V nedeľu o tom informoval britský denník The Guardian.



Ako Johnson uviedol v sobotu, na palube tejto lode by sa mali organizovať veľtrhy, ministerské summity či diplomatické rokovania.



V prípade jej postavenia by išlo o prvú národnú vlajkovú loď od čias kráľovskej jachty Britannia, ktorá bola vyradená z prevádzky v roku 1997. Nové plavidlo by však pripomínalo skôr tradičnú loď ako luxusnú jachtu, píše The Guardian.



"Táto nová národná vlajková loď bude prvým plavidlom svojho druhu na svete. Bude symbolom narastajúceho statusu Veľkej Británie ako veľkého, nezávislého národa v oblasti námorného obchodu," povedal Johnson v sobotu.



Zatiaľ nie je jasné, koľko bude jej výstavba stáť, ako však píše britský denník The Telegraph, podľa niektorých odhadov možno až 200 miliónov libier (233 miliónov eur). Jej výstavba by mohla začať budúci rok a môže trvať až do roku 2026. Očakáva sa, že v prevádzke bude približne 30 rokov.



Opozičná Labouristická strana však uviedla, že vláda musí jasne vysvetliť, ako loď podporí obchod, zamestnanosť a hospodársky rast.