Británia chce testovaním DNA pomôcť vystopovať ukrajinské obilie

Londýn 27. júna (TASR) - Spojené kráľovstvo využije svoje schopnosti testovania DNA plodín, aby sa zabránilo tomu, že ukradnuté ukrajinské obilie sa dostane na svetové trhy. V pondelok o tom informoval portál britskej stanice Sky News.



Britský minister životného prostredia George Eustice pre Sky News povedal: "Rusko kradne pšenicu z ukrajinských skladov. Sme schopní urobiť test a zistiť pôvod (provenienciu) pšenice."



"Spojené kráľovstvo je svetovým lídrom v schopnostiach testovať provenienciu, to znamená prostredníctvom testov DNA zistiť presnú oblasť, v ktorej bola plodina vypestovaná. Toto sme ponúkli. Dávame to ako tému na diskusiu a na túto prácu vyčleníme sumu 1,5 milióna libier (1,75 milióna eur)," dodal Eustice.



Moskva popiera tvrdenia Kyjeva, že kradne obilie zo sýpok na Ukrajine s cieľom jeho ďalšieho predaja a odváža ho loďami.



Správy o tom sú "vierohodné", uviedol ešte 7. júna americký minister zahraničných vecí Antony Blinken. "Existujú dôveryhodné správy... že Rusko drancuje ukrajinský export obilia, aby ho predalo pre svoj vlastný zisk," povedal Blinken na konferencii amerického rezortu diplomacie o otázkach potravinovej bezpečnosti v súvislosti s ruskou vojenskou inváziou na Ukrajine.



Americký minister podľa AFP poukázal na to, že Moskva blokuje Ukrajinu vo vývoze jej vlastného obilia. V silách blízko juhoukrajinského prístavu Odesa, ako aj na lodiach doslova naplnených obilím uviazlo podľa neho zhruba 20 miliónov ton pšenice.



Vojna má podľa Blinkena "zničujúci vplyv na globálnu potravinovú bezpečnosť", pretože Ukrajina je jednou z obilníc sveta. Blinken uviedol, že ruské námorníctvo zabránilo prepravcom obilia opustiť ukrajinský čiernomorský prístav Odesa v snahe "vydierať" svet, aby podporil Moskvou vedenú vojnu na Ukrajine. Podľa Blinkena pritom ide o zámernú stratégiu ruského prezidenta Vladimira Putina prinútiť zvyšok sveta "ustúpiť mu" a zrušiť sankcie voči Rusku.