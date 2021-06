Briti chystajú na budúci rok oslavy 70. výročia kraľovania Alžbety II.

Londýn 3. júna (TASR) - Buckinghamský palác v stredu oznámil, že budúci rok plánuje štvordňovými slávnosťami osláviť 70. výročie nástupu kráľovnej Alžbety II. na trón. Slávnostný predĺžený víkend sa má začať vo štvrtok 2. júna 2022 a trvať by mal až do nedele 5. júna, uviedli agentúry AP a DPA.



Oslavy kráľovninho platinového jubilea na tróne podľa plánov odštartuje vo štvrtok vojenská prehliadka Trooping the Colour, ktorá sa každoročne usporadúva aj na počesť jej narodenín. V piatok sa následne v katedrále svätého Pavla má konať ďakovná bohoslužba na počesť 70. výročia kráľovninho nástupu na trón a v sobotu by sa v Buckinghamskom paláci mal uskutočniť koncert, na ktorom majú vystúpiť "najväčšie svetové hviezdy".



Koncert bude prístupný aj pre verejnosť, ktorá si naň bude môcť zakúpiť vstupenky. Okrem toho sa na kráľovninu počesť majú konať aj konské dostihy na hipodróme Epsom Downs pri Londýne či nedeľný slávnostný sprievod v uliciach pri Buckinghamskom paláci.



Zatiaľ nie je známe, akým spôsobom sa budú na oslavách zúčastňovať príslušníci kráľovskej rodiny, no predpokladá sa, že princ Charles s manželkou Camillou, ako aj vojvoda a vojvodkyňa z Cambridge i ďalší členia kráľovskej monarchie sa do osláv zapoja.



Kráľovná Alžbeta II. je najdlhšie vládnúcou panovníčkou na svete. Na trón nastúpila 6. februára 1952, po smrti svojho otca Juraja VI. Korunová bola o rok neskôr, 2. júna 1953.