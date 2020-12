Cítim sa skvele, uviedla dôchodkyňa, ktorú zaočkovali novou vakcínou

Londýn 10. decembra (TASR) - Margaret Keenanová, prvá Britka, ktorá vo veku 90 rokov dostala v utorok vakcínu proti koronavírusu SARS-CoV-2, vyhlásila, že sa "cíti skvele" a vrátila sa do svojho domova, informovala v stredu agentúra DPA.



Margaret, prezývaná Maggie, opustila v stredu o 14.00 h miestneho času (15.00 h SEČ) univerzitnú nemocnicu v anglickom meste Coventry.



"Včerajšok bol pre mňa i pre celý svet významným dňom, keďže sa všetci snažíme o návrat do normálu," povedala Keenanová. V utorok sa stala prvou osobou na svete zaočkovaná vakcínou, ktorú vyvinuli spoločnosti Pfizer a BioNTech, pripomína DPA.



"Ja aj moja rodina sme veľmi vďační za všetky pozitívne správy a priania, ktoré sme dostali. Chcela by som, aby sa dali zaočkovať aj ostatní, keď príde ich čas," dodala.



Britská Národná zdravotná služba (NHS) v stredu vydala preventívne varovanie pred podaním vakcíny proti novému koronavírusu od spoločností Pfizer a BioNTech ľuďom, ktorí mali v minulosti "výrazné" alergické reakcie.



V utorok sa u dvoch zamestnancov NHS, u ktorých sa predtým vyskytli alergie, po zaočkovaní novou vakcínou objavili nepriaznivé reakcie, uviedla na svojej stránke stanica Sky News. Stephen Powis z NHS oznámil, že obaja zamestnanci sa zotavujú.



Zamestnanci boli medzi tisíckami ľudí, ktorí v utorok po spustení masového vakcinačného programu v Británii dostali prvú dávku vakcíny voči koronavírusu SARS-CoV-2.



Britský Úrad pre reguláciu liekov (MHRA) v utorok 2. decembra oznámil, že vakcína od spoločností BioNTech a Pfizer je bezpečná na všeobecné použitie. Spojené kráľovstvo si objednalo 40 miliónov dávok tejto vakcíny a prvých 800.000 je od utorka 8. decembra k dispozícii pre prvú fázu očkovania.