Británia čoskoro ponúkne očkovanie proti koronavírusu 16- a 17-ročným

Londýn 5. augusta (TASR) - Spojené kráľovstvo by malo už čoskoro ponúknuť možnosť dať sa zaočkovať proti koronavírusu aj 16- a 17-ročným adolescentom. Britský Výbor pre očkovanie a imunizáciu (JCVI) totiž v stredu odporučil očkovanie aj pre túto vekovú kategóriu, informoval denník The Guardian.



Vo vyhlásení JCVI sa píše, že výbor toto rozhodnutie urobil na základe toho, ako sa v krajine zmenil spôsob šírenia nákazy, a to "najmä v prípade mladších vekových kategórii". K tomuto rozhodnutiu prispel aj úspech vakcinačného programu zameraného na dospelých ľudí a z neho zozbierané údaje o bezpečnosti vakcíny.



K distribuovaniu vakcín mladším ľudom, ktorí sú menej náchylní na ťažký priebeh ochorenia COVID-19, bude vláda pristupovať opatrne. Adolescentom budú ponúkať očkovanie vakcínou od konzorcia Pfizer/BioNTech.



Výbor vo vyhlásení uvádza, že si je vedomý obáv z vedľajších účinkov očkovania v prípade mladých ľudí, akými je napríklad myokarditída – zápalové ochorenie srdcového svalu.



"Tieto (vedľajšie príznaky) sa vyskytujú len veľmi zriedka, zväčša až po podaní druhej dávky vakcíny väčšinou u mladých chlapcov," píše sa vo vyhlásení výboru s tým, že väčšina ľudí sa z tejto choroby dokázala rýchlo zotaviť.



Výbor zatiaľ vydal odporúčania len na očkovanie prvou dávkou vakcíny, tá by mala zatiaľ adolescentom poskytnúť dostatočnú ochranu proti ťažkému priebehu ochorenia a hospitalizácii. Odporúčanie ohľadom druhej dávky plánuje JCVI vydať neskôr.



V Británii prestali 19. júla platiť takmer všetky dovtedajšie protipandemické opatrenia vrátane nosenia rúšok či dodržiavania rozstupov. Vláda Borisa Johnsona rozhodnutie zdôvodnila úspechom tamojšieho vakcinačného programu, v rámci ktorého je plne zaočkovaných už viac než 73 percent všetkých dospelých obyvateľov Británie.