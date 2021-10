Británia daruje rozvojovým krajinám 20 miliónov dávok AstraZenecy

Na snímke zasadacia miestnosťou v konferenčnom centre La Nuvola pred začiatkom samitu G20 v Ríme, v sobotu 30. októbra 2021. Foto: TASR/AP

Rím 30. októbra (TASR) - Spojené kráľovstvo daruje do konca tohto roka rozvojovým krajinám 20 miliónov dávok vakcíny proti novému koronavírusu od firmy AstraZeneca. Pri príchode do Ríma, kde sa v sobotu začne summit lídrov skupiny G20, to povedal britský premiér Boris Johnson, uviedli agentúry AP a Reuters.Programu zdieľania vakcín COVAX už Británia podľa Johnsona poskytla desať miliónov dávok, ďalších desať miliónov bude nasledovať v najbližších týždňoch.Londýn už tento rok daroval menej rozvinutým krajinám ďalších viac ako desať miliónov dávok. V roku 2022 chce darovať najmenej 20 miliónov dávok vakcíny od AstraZenecy a tiež všetkých 20 miliónov dávok vakcíny Janssen objednaných vládou. Británia sa zaviazala, že do polovice budúceho roka daruje krajinám v núdzi 100 miliónov dávok.Johnson vyzval krajiny G20, aby presadzovali. Globálna ekonomika sa opäť prebúdza k životu, ale tempo obnovy bude závisieť od toho, ako rýchlo sa svet dokáže vyrovnať s pandémiou, konštatoval.Británii a ďalším bohatým krajinám kritici vyčítajú, že hromadia väčšie množstvá vakcín, ako skutočne potrebujú, zatiaľ čo chudobnejšie štáty, najmä v Afrike, ich majú nedostatok. Sto bývalých premiérov a ministrov z celého sveta preto vyzvalo talianskeho premiéra Maria Draghiho, ktorý je hostiteľom summitu G20, aby sa účastníci schôdzky zaoberali podľa nich nespravodlivou distribúciou vakcín. Autori výzvy tvrdia, že Spojené štáty, Európska únia, Británia a Kanada budú mať do konca októbra k dispozícii 240 miliónov nepoužitých dávok vakcín, ktoré by mohli byť okamžite letecky prepravené do krajín, ktoré ich najviac potrebujú. Do konca februára 2022 by takýmto spôsobom bolo možné prerozdeliť celkovo 1,1 miliardy prebytočných vakcín.