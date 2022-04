Británia daruje Ukrajine približne 20 moderných sanitiek

Londýn 6. apríla (TASR) - Británia daruje Ukrajine približne 20 sanitiek, ktoré nahradia ukrajinské záchranárske vozidlá zničené ruskými útokmi. V stredu to oznámila ministerka zahraničných vecí Liz Trussová. TASR správu prevzala z oficiálneho portálu britskej vlády Gov.uk.



Trussová v spoločnom vyhlásení s ministerstvom zdravotníctva Sajidom Javidom informuje, že Spojené kráľovstvo robí všetko preto, aby pomohlo obyvateľom Ukrajiny. "Poskytujeme jedlo, lieky a generátory. Dnes však na Ukrajinu posielame aj prvotriedne sanitky, aby sa ľudia v ohrození života mohli dostať k zdravotnej starostlivosti," píše sa vo vyhlásení. Minister zdravotníctva k tomu dodal, že ide o prvú z viacerých dodávok sanitiek, ktoré Británia daruje Ukrajine.



Prvé štyri vozidlá by mali doraziť v priebehu tohto týždňa do Ľvova, odkiaľ budú rozdistribuované po Ukrajine podľa potreby.



Británia mení svoje sanitky každých päť rokov, pričom vyradené vozidlá si buď ponecháva v zálohe, alebo ich daruje charitatívnym či iným organizáciám.



Spojené kráľovstvo podľa portálu Gov.uk doteraz darovalo Ukrajine viac ako päť miliónov kusov zdravotníckych pomôcok vrátane manuálnych resuscitátorov pre dospelých, sterilných ihiel, kanýl, obväzov, antibiotík či komponentov pľúcnych ventilácií.