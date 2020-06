Demonštranti v Bristole strhli sochu obchodníka s otrokmi

Londýn 7. júna (TASR) - Účastníci demonštrácie proti rasizmu v britskom meste Bristol v nedeľu pomocou lán strhli bronzovú sochu obchodníka s otrokmi Edwarda Colstona a následne ju hodili do vôd prístavného kanálu.



Britská ministerka vnútra Priti Patelová tento čin označila sa "absolútne nehanebný" a miestna polícia prisľúbila, že strhnutie sochy bude vyšetrovať, informovala tlačová agentúra AFP.



"Ide o porušenie verejného poriadku a odklon od pôvodných cieľov demonštrantov. Takéto konanie je neprijateľné a predstavuje vandalizmus, aký sme videli už včera v Londýne," uviedla Patelová pre spravodajskú stanicu Sky News.



Šéf miestnej polície Andy Bennett uviedol, že na nedeľňajšej demonštrácii v Bristole, ktorá bola súčasťou globálnej iniciatívy s názvom "Black Lives Matter", sa zúčastnilo zhruba 10.000 osôb.



Edward Colston (1636–1721) pochádzal zo zámožnej anglickej obchodníckej rodiny a v roku 1680 začal pracovať pre spoločnosť Royal African Company (RAC), ktorá mala v tom čase monopol na obchodovanie so západoafrickými otrokmi.



Spoločnosť RAC podľa historikov predala v rokoch 1672 až 1689 do karibskej oblasti, ako aj do Severnej a Južnej Ameriky približne 100.000 otrokov zo západnej Afriky.



Colston si neskôr napravil reputáciu ako filantrop, ktorý finančne podporoval školy a nemocnice v Bristole i Londýne. Jeho 5,5 metra vysoká bronzová socha stála v centre Bristolu od roku 1895. Mesto má po Colstonovi pomenovanú aj školu.