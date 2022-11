Británia chce zrušiť limity na prepravu tekutín v príručnej batožine

Londýn 24. novembra (TASR) - Obmedzenia týkajúce sa prepravy tekutín a notebookov v príručnej batožine by v Británii mohli prestať platiť do dvoch rokov. Tamojšie letiská by totiž do polovice roku 2024 mali uviesť do používania nové 3D skenery.



Ako TASR informuje s odvolaním sa na agentúru DPA a britský denník The Times, vývoj týchto skenerov a ich uvedenie do prevádzky v skoršom termíne - do 1. decembra tohto roku - zmarila pandémia infekčného ochorenia COVID-19.



V súčasnosti môžu cestujúci v príručnej batožine prevážať tekutiny s objemom maximálne 100 mililitrov a pri detekčnej kontrole na letisku musia byť nádoby zabalené do malého priehľadného plastového vrecka a umiestnené oddelene od zvyšku batožiny na páse skenera. Maximálny objem kvapaliny by v tomto prípade nemal presiahnuť jeden liter na osobu.



Toto pravidlo platí od roku 2006, keď britská polícia odhalila plán vyhodiť do vzduchu desať lietadiel výbušninami ukrytými vo fľašiach od nápojov. Obmedzenia pri preprave tekutín odvtedy platia po celom svete.



Nové skenery sú podobné CT prístrojom v nemocniciach a poskytujú detailnejší 3D obraz obsahu batožiny. Podobné skenery sa začali testovať na londýnskom letisku Heathrow v roku 2017.



Generálny riaditeľ letiska Heathrow John Holland-Kay pre The Times spresnil, že nové skenery sa zavádzajú postupne, momentálne na Termináli 3. Dodal, že britské ministerstvo dopravy stanovilo konečný termín na ich zavedenie do praxe na polovicu roku 2024.



The Times uviedli, že cestujúci, ktorí si nevybrali predmety z príručnej batožiny, resp. cestovali s veľkými fľašami tekutín, sú najčastejšou príčinou spomaľovania bezpečnostných kontrol na letiskách.



Plán, podľa ktorého všetky veľké britské letiská zavedú novú 3D kontrolu príručnej batožiny, oznámil Boris Johnson ako predseda vlády ešte v roku 2019.